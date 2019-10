Maltempo fino a lunedì al Nord-Ovest: rischio forti nubifragi su Liguria e alto Piemonte

Intense e umide correnti meridionali attive sul Mediterraneo occidentale sono all’origine del maltempo che in questo fine settimana coinvolge le nostre regioni di Nord-Ovest. La perturbazione numero 7 di ottobre insisterà in queste regioni fino alla giornata di lunedì per poi assistere finalmente ad un deciso miglioramento. Le piogge coinvolgeranno solo a tratti e marginalmente il Nord-Est e la Toscana. In Liguria, alto Piemonte e nordovest della Lombardia sono attesi entro lunedì sera accumuli di pioggia significativi che localmente potranno toccare picchi di 150-200 litri al metro quadrato; in Liguria le piogge saranno anche temporalesche.

Grazie ad un promontorio di alta pressione, il tempo sarà stabile e asciutto su Venezie, Emilia Romagna centro-orientale e regioni del Centro-Sud (eccetto sull’alta Toscana); le giornate saranno soleggiate soprattutto nelle regioni centrali e meridionali con tra l’altro un clima molto mite per la stagione, se non addirittura caldo con temperature di diversi gradi oltre la norma: non esclusi picchi vicini ai 30 gradi, specie in Sardegna

Previsioni meteo per oggi. Molte nubi e precipitazioni sparse al Nord-Ovest, dove saranno possibili anche rovesci e temporali localmente intensi, ancora una volta soprattutto su alto Piemonte e Liguria. Un po’ di nuvole anche sulle Alpi orientali e in Toscana ma con rischio più basso di pioggia. Solo in serata l'alta Toscana potrebbe essere raggiunta dai temporali. Nel resto dell’Italia tempo in prevalenza soleggiato. Temperature in generale aumento, con valori quasi ovunque oltre la media, fino a picchi vicini ai 30 gradi soprattutto in Sardegna. Ventoso per Scirocco specie sui mari di Ponente.

Previsioni meteo per lunedì. Il maltempo insisterà sulle regioni di Nord-Ovest con piogge a carattere di rovescio o temporale che potranno di nuovo essere localmente intense. Un po’ di nuvole sulle regioni di Nord-Est e in Toscana, ancora una volta con rischio più ridotto di precipitazioni specie a inizio giornata. Prevalenza di tempo stabile nel resto del Paese con ampie schiarite e temperature decisamente miti fino a 24-26 gradi al Nord-Est e al Centro-Sud, ma con picchi intorno ai 28 gradi sulle Isole. Tendenza a una parziale attenuazione dei venti di Scirocco.

