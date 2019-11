Maltempo ancora intenso: forti piogge al Nord-Est e sul medio Tirreno

L’intensa perturbazione che sta causando maltempo in molte regioni insisterà anche nel corso del fine settimana, accompagnata da forti venti di Scirocco al Centro-Sud, ma anche sull’alto Adriatico dove saranno ancora possibili episodi di acqua alta a Venezia. Le abbondanti nevicate sulle Alpi manterranno elevato il pericolo valanghe, soprattutto sul settore orientale dove rimane di livello 4 sulla scala da 1 a 5. Anche la prossima settimana si prospetta all’insegna del tempo molto variabile e perturbato a causa della continua e ostinata assenza di un’area di alta pressione che possa garantire un periodo di tempo stabile. In questo quadro le temperature notturne non sono destinate a scendere più di tanto rendendo effettivamente molto basso il rischio di episodi significativi di gelo alle basse quote. che sta causandoin molte regioni insisterà anche nel corso del fine settimana, accompagnata daal, ma anche sull’dove saranno ancora possibili episodi di. Le abbondantimanterranno elevato il pericolo valanghe, soprattutto sul settore orientale dove rimane di livello 4 sulla scala da 1 a 5.e perturbato a causa della continua e ostinata assenza di un’area di alta pressione che possa garantire un periodo di tempo stabile. In questo quadronon sono destinate a scendere più di tanto rendendo effettivamente molto basso il rischio di episodi significativi di gelo alle basse quote.

Previsioni meteo per venerdì. Il maltempo si concentrerà soprattutto su est Lombardia, Nord-Est, regioni centrali tirreniche, Umbria, Marche, Sardegna e nord della Campania con piogge e anche dei temporali a tratti intensi in particolare tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e sul medio Tirreno. Abbondanti nevicate sono attese sulle Alpi centro-orientali oltre 1000-1500 metri. Temporaneo miglioramento al Nord-Ovest, dove in serata torneranno precipitazioni per lo più deboli con possibili rovesci e temporali in Liguria. Un po’ di nubi alternate a schiarite sul resto del Sud e Sicilia. Temperature massime in calo in Sardegna e Toscana, in aumento sul resto del Centro-Sud e alto Adriatico grazie ai forti venti di Scirocco.

Previsioni meteo per sabato. Prevarrà ancora il maltempo con piogge sparse al Centro-Nord e in Sardegna, particolarmente intense e sottoforma di rovesci o temporali sul settore centrale tirrenico e in Sardegna. In serata fenomeni in intensificazione al Nord-Est. Precipitazioni più isolate su Campania, Calabria ionica e nord-est della Sicilia. Resiste qualche schiarita sul resto del Sud. Nevicate sulle Alpi occidentali oltre 800 metri, ma in rapida attenuazione; neve più insistente sul resto dell’arco alpino e sull’Appennino settentrionale oltre 1000-1500 metri. Temperature minime in deciso rialzo al Sud e Sicilia, stazionarie o in lieve calo altrove; massime in leggero calo al Centro. Intensi venti di Scirocco insistono al Sud e Sicilia.

Foto iStock/Getty Images