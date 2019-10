Maltempo al Nord, sole al Centro-Sud

La perturbazione numero 6 di ottobre sta portando maltempo soprattutto al Nord-Ovest e durante il fine settimana sarà seguita dalla numero 7, molto più attiva, che determinerà un ulteriore peggioramento del tempo. Le piogge che diverranno sempre più diffuse e intense, capaci di coinvolgere anche parte del Nord-Est e la Toscana. In alcune zone l’ondata di maltempo risulterà piuttosto intensa: in particolare al Nord-Ovest le piogge insisteranno fino a lunedì sotto forma anche di rovesci e temporali a tratti di forte intensità. Nel resto del Paese, invece, il tempo rimarrà nel complesso bello, con temperature ben oltre la norma e locali picchi vicini ai 30 gradi, specie in Sardegna. Questo clima estremamente mite per la stagione proseguirà anche nei primi giorni della prossima settimana per il perdurare dell'afflusso di aria calda proveniente dal Nord Africa: a sospingerla verso il Mediterraneo centrale e l'Italia, correnti di Scirocco attivate da un a profonda area di bassa pressione centrata sulla Penisola Iberica.

Previsioni meteo per sabato. Domani molte nubi e piogge sparse al Nord-Ovest e sulle Alpi Orientali. Un po’ di nuvolosità anche su resto del Nord e Toscana, ma con isolati piovaschi solo sull'Alta Toscana; in prevalenza bello altrove. Temperature stazionarie o in leggero aumento. Venti di Scirocco in graduale rinforzo.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per domenica. Ancora molte nubi e piogge sparse al Nord-Ovest e sull’alta Toscana; giornata tra sole e nuvole su Nord-Est, resto della Toscana e Umbria, tempo bello e soleggiato altrove.

Tra sera e notte ulteriore peggioramento del tempo: le piogge si estenderanno anche ad Alpi Orientali e pianure del Veneto, mentre in Liguria, Alto Piemonte e Alto Lombardia non si possono escludere rovesci e temporali di forte intensità. Ventoso sui mari di ponente per venti meridionali o di Scirocco. Temperature massime in crescita, anche nelle zone interessate dal maltempo.