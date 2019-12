Lunedì piogge sulle regioni centrali, martedì al Sud e Isole

La nuova perturbazione con cui ha esordito il mese di dicembre nella giornata di lunedì si trasferirà, con la sua parte più attiva, sulle regioni centrali e avrà i suoi ultimi strascichi al Nord-Est, più insistenti in Emilia Romagna. Martedì la depressione collegata alla perturbazione andrà temporaneamente allontanandosi con il suo centro posizionato nel Mediterraneo occidentale a ridosso dell’Algeria. Da questa posizione determinerà poche precipitazioni al Sud e nelle Isole e richiamerà sull’Italia intensi venti orientali con temporaneo afflusso dai Balcani di aria fredda in Val Padana e sul medio Adriatico. Vivremo quindi in queste zone una breve fase dal clima quasi invernale e, complici le schiarite, al Nord mercoledì e giovedì all’alba saranno possibili le prime deboli e locali gelate anche in pianura. Sempre tra mercoledì e giovedì la depressione tornerà ad avanzare verso le nostre regioni centromeridionali determinando condizioni di instabilità dapprima in Sardegna e giovedì anche sulle regioni ioniche.

Previsioni meteo per lunedì. Schiarite sempre più ampie e diffuse al Nordovest, residue precipitazioni fino al mattino all’estremo Nord-Est dove migliora nel pomeriggio. Piogge più insistenti anche se intermittenti su Emilia orientale e Romagna. Molte nubi con fenomeni localmente intensi a carattere di rovescio o temporale su Toscana, Umbria, Lazio e Marche settentrionali. La sera qualche pioggia anche sull’Abruzzo. Nel Sud e nelle Isole nuvolosità variabile con occasionali piovaschi nella Calabria ionica. Temperature minime in aumento anche sensibile al Centro-sud e Isole, massime in rialzo al Nord, in aumento anche sulle regioni meridionali e la Sicilia per effetto di moderati e miti venti meridionali.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino schiarite anche ampie al Nord-Est, nel settore ligure e del basso Tirreno. Nuvole irregolari altrove, più compatte e associate a qualche pioggia sporadica su basso Lazio, Abruzzo, Gargano ed est della Sardegna. Nella seconda parte della giornata brevi piogge o isolati rovesci nel versante ionico della Calabria e della Sicilia e sulla Sardegna orientale.Nuvole in graduale attenuazione anche al Nord-Ovest e nel resto del settore peninsulare. Temperature in calo al Nord e in gran parte della Penisola, specie sul versante adriatico, per effetto di intensi e freddi venti orientali.

Foto iStock/Getty Images