Lunedì piogge e temporali al Nord, sul versante tirrenico e in Sardegna

La nuova settimana è cominciata ancora in compagnia della perturbazione che negli ultimi giorni ha raggiunto l’Italia, ma che tenderà ad allontanarsi gradualmente favorendo, soprattutto da martedì, un timido e progressivo miglioramento accompagnato da un graduale rialzo termico con temperature che supereranno diffusamente i 20 gradi fino a punte intorno ai 25 gradi. Tuttavia, l’assenza di una struttura di alta pressione non consentirà un efficace ripristino di condizioni di bel tempo diffuse, favorendo nella parte centrale della settimana ancora un po’ di instabilità con il rischio ancora di alcuni temporali. A partire dalla giornata di venerdì si profila un nuovo, generale peggioramento del tempo per l’arrivo di un’altra perturbazione, la n. 8 di maggio: le prime regioni coinvolte dovrebbero essere quelle settentrionali e, tra sabato e domenica, soprattutto quelle centro-meridionali. Per maggiori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo instabile con possibili piogge, rovesci o isolati temporali soprattutto su Alpi, Nord-Est, regioni tirreniche, zone interne della penisola e Sardegna. Quota neve almeno oltre i 2000 metri sulle Alpi. Alternanza tra sole e nuvole altrove con le schiarite più ampie sul medio Adriatico e all’estremo Sud. Temperature massime ancora fresche per la stagione, in particolare al Nord. Venti in rinforzo al Centro-Sud fino a localmente forti in Sardegna. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-80).

Previsioni meteo per martedì. Giornata un po’ più soleggiata, ma con ancora la possibilità di locali piogge o rovesci al mattino su Friuli Venezia Giulia, Levante ligure, alta Toscana, settori interni delle regioni centrali, Campania e nord-ovest della Calabria. Nel pomeriggio ancora locali piogge all’estremo Nord-Est, tempo instabile con rischio di locali rovesci o temporali nelle zone interne del Centro, sulle Alpi piemontesi e sulle Prealpi lombarde e venete, con possibili sconfinamenti verso sera anche sull’alta Lombardia, sul Veneto occidentale e nel Polesine. Temperature in aumento, più sensibile al Nord e in Sardegna. Ventilato per libeccio sui mari occidentali, per scirocco sull’Adriatico.