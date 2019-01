Lunedì piogge al Sud e venti tempestosi

L’arrivo da nord di un nuovo impulso instabile (perturbazione n. 5 del mese) darà luogo, nella giornata di lunedì, ad altre piogge al Sud e Isole ma localmente anche al Centro. Questa perturbazione sarà accompagnata da venti molto intensi di Maestrale soprattutto sulle due Isole maggiori dove sono attesi mari molto agitati o grossi, mareggiate sulle coste occidentali e raffiche tempestose anche oltre i 100 km/h. A parte la neve sulle Alpi più settentrionali, fino a metà della settimana le precipitazioni resteranno ancora assenti al Nord, dove però grazie al vento la qualità dell’aria resterà buona. La situazione potrebbe cambiare tra giovedì 17 e venerdì 18 per effetto di una perturbazione che questa volta dovrebbe riuscire a portare precipitazioni anche sulle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino nevicate sulle Alpi, poche nubi nel resto del Nord; in prevalenza nuvoloso nelle altre regioni con piogge sparse su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e sulla Sicilia; quota neve intorno a 1300-1600 metri sui relativi rilievi appenninici. Nel pomeriggio rapido miglioramento al Centro e in Sardegna, a parte qualche pioggia su Abruzzo e Molise; si intensificano i fenomeni al Sud e in Sicilia con possibili temporali e quota neve in calo a 1100-1200 metri dalla sera. Venti tempestosi di Maestrale intorno alle Isole maggiori con raffiche oltre i 100 km/h, mari molto agitati o grossi (onde fino a 5/7 metri) e rischio di mareggiate sulle coste occidentali. Riprenderà a soffiare intenso Foehn sulle Alpi e al Nord-Ovest dove le temperature aumenteranno sensibilmente nelle zone di pianura; leggero rialzo termico anche nelle altre regioni.

Previsioni meteo per martedì. Generale miglioramento della situazione con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia, a parte qualche locale annuvolamento più compatto sul medio e basso Adriatico e sull'alta Calabria dove al mattino non sono escluse residue precipitazioni in rapido esaurimento.Temperature in diminuzione, ma con massime ancora sopra la media al Nord; valori inferiori alla norma, invece, sulle regioni del Sud a causa dei freddi venti settentrionali, particolarmente intensi fra basso Adriatico e Ionio.

