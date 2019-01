Lunedì intensa perturbazione

Lunedì l’arrivo da nord di un nuovo impulso instabile (perturbazione n. 5 del mese) darà luogo ad altre piogge al Sud e Isole ma localmente anche al Centro. Attenzione perché assisteremo a un notevole rinforzo del vento di Maestrale sulle due Isole maggiori: attesi mari molto agitati, mareggiate sulle coste occidentali di entrambe le Isole e raffiche tempestose anche oltre i 100 km/h, specie sulla Sardegna occidentale. Si farà sentire anche il Foehn al Nordovest. A parte la neve sulle Alpi più settentrionali, fino a metà della prossime settimana le precipitazioni resteranno ancora assenti al Nord, dove però grazie al vento la qualità dell’aria resterà buona. La situazione potrebbe cambiare tra giovedì 17 e venerdì 18 per effetto di una perturbazione che questa volta raggiungerà anche il Nord Italia.

Previsioni meteo per lunedì. Ancora un po’ di neve nelle Alpi centrali di confine che in giornata tenderà a concentrarsi nel settore tra Valtellina e Alto Adige e con quota in calo, fino ai fondovalle in serata sull’Alto Adige. Al Centro e in Sardegna cielo inizialmente nuvoloso con qualche precipitazione al mattino nel basso Lazio, nel nordovest dell’Isola e sull’Appennino abruzzese. In giornata seguiranno delle schiarite ad eccezione dell’Abruzzo e del Molise dove sarà possibile anche qualche breve rovescio. Giornata molto nuvolosa al Sud e in Sicilia con precipitazioni sparse più diffuse e intense nel pomeriggio, con possibili rovesci in Puglia e nel settore tirrenico della Calabria e della Sicilia. In Appennino un po’ di neve a quote oltre i 1200-1400 metri. Tempo in miglioramento già nella notte. Temperature in rialzo specie nelle minime dove guadagneremo dai 3 ai 6 gradi. Nel pomeriggio punte intorno ai 15 gradi al Centro-sud e al Nordovest per l’effetto di venti di Foehn.



Venti in rinforzo ovunque: condizioni critiche per gli intensi venti di Maestrale sulle isole maggiori e nel basso Tirreno, con raffiche oltre i 100 km/h e mari agitati, fino a grosso il Mare di Sardegna (onde fino a 5/6 metri), con rischio di mareggiate sulle coste occidentali dell’isola. Riprenderà a soffiare il Foehn nelle zone alpine e al Nord-Ovest.

Previsioni meteo per martedì. Giornata in generale soleggiata con residui annuvolamenti in attenuazione al mattino su nord dell’alto Adige, Abruzzo, Molise, Puglia e nordest della Calabria. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso sin dal mattino qualche addensamento per gran parte del giorno solo nell’ovest della Sardegna. Temperature in calo con le minime che al Nord si riavvicinano allo zero e le massime che perderanno 1-4 gradi un po’ ovunque. I venti si indeboliranno al Centro-nord e in Sardegna, si attenueranno al Sud dove fino al pomeriggio potranno comunque soffiare ancora forti di Tramontana in Puglia e sull’Alto Ionio.

Foto iStock/Getty Images