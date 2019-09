A inizio settimana il tempo andrà migliorando, ma solo temporaneamente: una nuova perturbazione atlantica (la n.4), infatti, investirà l’Italia tra martedì e mercoledì, con effetti questa volta soprattutto al Centrosud e sulle Isole maggiori, marginalmente al Nord e specialmente nel settore di Nordest. La seconda parte della settimana, al momento, si profila più stabile ovunque, grazie alla rimonta dell’alta pressione, con temperature destinate a riportarsi al di sopra della norma.

Previsioni meteo per lunedì. Generale miglioramento della situazione con ampie zone soleggiate, intervallate da qualche annuvolamento soprattutto sui rilievi, al Nord-Est e all’estremo Sud. Locali piogge o brevi rovesci possibili su Friuli Venezia Giulia, Calabria tirrenica e Sicilia. In serata nubi in aumento al Nord, sul versante tirrenico e sulle isole maggiori. Temperature: massime in rialzo al Nord, quasi stazionarie nelle altre regioni. Ventoso per venti occidentali su Corsica, Sardegna e Tirreno.

Previsioni meteo per martedì. Aumento della nuvolosità dapprima al Nordovest e sulle Isole in seguito anche sulle regioni peninsulari. Nel corso della giornata possibilità di locali piogge sulle Alpi occidentali, rovesci e temporali sulla Sardegna (più probabili sul lato tirrenico). Dal pomeriggio probabili temporali anche nell’ovest della Sicilia. Temperature in rialzo specialmente nei valori massimi. Venti tesi da sud o sud-est sul Canale di Sicilia e sul Mar Tirreno.

