Lunedì forti venti e neve a bassa quota al Centro-Sud

Un nucleo di aria molto fredda proveniente dai Balcani (la perturbazione numero 6 del mese) nelle prossime ore scivolerà sul Centro-Sud, dove porterà di nuovo venti intensi e nevicate fino a bassa quota. Al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, invece, il tempo sarà bello con temperature in sensibile aumento. Poi, da martedì fino almeno alla giornata di giovedì, il tempo andrà decisamente migliorando anche al Centro-Sud, dove le temperature riprenderanno a salire. Le temperature risulteranno particolarmente miti al Nord e sulla Toscana: in queste zone, tra martedì e giovedì, si potranno addirittura toccare i 20 gradi. Sulle Alpi lo zero termico salirà ulteriormente portandosi oltre 3000 metri. Nella giornata di venerdì possibile peggioramento al Centro-Nord per l’arrivo di una perturbazione nord-atlantica che potrebbe riportare nuvole e piogge soprattutto sul Nord-Est e nelle regioni centrali. Sabato la perturbazione tenderà a scivolare sul Sud Italia, accompagnata da un calo delle temperature e da un nuovo rinforzo dei venti settentrionali.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nel resto del Paese condizioni di variabilità con alternanza di schiarite e di annuvolamenti. Dalla tarda mattinata, e durante il pomeriggio, temporaneo peggioramento del tempo su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia, con alcune precipitazioni sparse, nevose fino a quote collinari, anche fin verso i 300-400 metri tra Basilicata e Irpinia. In serata i fenomeni si localizzeranno sulla Sicilia, mentre sul medio Adriatico e al Sud si avrà un rapido miglioramento. Nella notte il tempo migliorerà anche in Sicilia. Temperature massime quasi ovunque in rialzo, specie al Centro-Nord e in Sardegna. Venti moderati o localmente forti settentrionali al Centro-Sud, dove i mari restano mossi o molto mossi. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità alto al Nord (Ida di 90), medio al Centro-Sud (IdA tra 70 e 80).

Previsioni meteo per martedì. Martedì giornata nel complesso tranquilla dal punto di vista meteorologico, ma ancora ventosa sul medio e basso adriatico, al Sud e in Sicilia dove soffierà il Maestrale, anche forte tra il basso Adriatico e l’alto Ionio. Il tempo sarà abbastanza soleggiato un po’ ovunque, con soltanto il passaggio di qualche modesta velatura, specie nelle regioni di Nord-Est e su quelle centrali. Temperature minime in lieve calo al Sud e in Sicilia, in lieve rialzo al Nord. Massime in aumento, anche di 5-6 gradi al Nord e sulla Toscana, dove si potranno raggiungere i 20 gradi.

Foto Ansa