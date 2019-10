Lunedì forti piogge e rovesci su Calabria e Sicilia

Lunedì la perturbazione n. 3 del mese attraverserà velocemente l’Italia: nel pomeriggio sarà ancora attiva all’estremo Sud e in Sicilia. La perturbazione è seguita da correnti fresche che determineranno un sensibile calo delle temperature. Martedì, invece, è previsto un generale miglioramento del tempo, con la perturbazione che, oramai in allontanamento, si limiterà a portare ancora qualche rovescio sulla Sicilia orientale e sulla bassa Calabria. Un’altra perturbazione (la numero 4 del mese) attraverserà il Nord nella giornata di mercoledì. Le temperature, nel frattempo, subiranno le oscillazioni dettate dalle condizioni meteorologiche altalenanti dei prossimi giorni, rimanendo tuttavia su valori prossimi alla media stagionale.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì al mattino piogge residue sull’Emilia Romagna e al Centro, ma con tendenza a un veloce miglioramento. Schiarite al Nord. Nel pomeriggio ampie schiarite al Centro-Nord, ancora nuvole sul resto d’Italia: piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, su bassa Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. Piogge anche di forte intensità, specie in Calabria e Sicilia. Temperature massime in sensibile calo al Centro-Sud. Giornata ventosa in gran parte del Paese, in particolare sulle regioni centro-meridionali e sulla Sardegna per venti da nord-est. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità alto al Nord (IdA pari a 90), medio al Centro-Sud (IdA compreso tra 70 e 80).

Previsioni meteo per martedì. Martedì tempo prevalentemente soleggiato al Nord. Cielo sereno al Centro e sulla Sardegna, nuvolosità variabile all’estremo Sud e sulla Sicilia. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci isolati sulla Calabria meridionale, rovesci o temporali isolati sulla Sicilia orientale. Temperature massime in rialzo, soprattutto al Centro-Sud e in Sardegna, venti in attenuazione al Centro e sulla Sardegna, ancora tesi da nord-est al Sud e sulla Sicilia, specialmente nelle prime ore della giornata.

Foto iStock/Getty Images