Lunedì di pioggia: vortice ciclonico in azione

Nelle prossime ore il vortice di bassa pressione centrato sul Mar Tirreno favorirà condizioni di maltempo con nubi e precipitazioni sparse su tutte le regioni italiane. Martedì questa circolazione ciclonica si allontanerà molto lentamente verso est, ma sarà seguita da una nuova perturbazione (la n.10) che determinerà lo sviluppo di temporali anche forti al Nord e un temporaneo abbassamento del limite delle nevicate sulle Alpi. Mercoledì il maltempo insisterà al Nord-Est e al Centro, specie fra le zone interne e il versante adriatico, mentre a partire da giovedì la graduale espansione dell’Anticiclone delle Azzorre garantirà il ritorno di condizioni di tempo più stabile con temperature in progressivo rialzo.

Previsioni meteo per lunedì. Generali condizioni di tempo perturbato con piogge sparse, che risulteranno meno frequenti e insistenti sulle regioni del basso Adriatico e sul settore ionico. Saranno possibili anche dei temporali sull'alto Adriatico, sull'area tirrenica, nell'interno del Centro e nelle isole maggiori. Temperature massime in calo al Nord, più sensibile nel Nordest, stabili o in lieve rialzo al Centro-sud. Ventoso su Liguria, alto Adriatico e in gran parte del Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, con qualche schiarita sull’estremo Nordovest; piogge e locali rovesci su Friuli, Alpi centro-orientali, e in forma più isolata su zone interne del Centro, Marche, basso Tirreno e rilievi delle isole. Nel pomeriggio aumenta il rischio di piogge anche sottoforma di intensi rovesci o temporali al Centro-nord, in Campania, Puglia e Basilicata. Tra sera e notte temporali localmente forti al Nord e abbassamento della quota neve sotto i 2000 metri sulle Alpi orientali. Fenomeni in generale attenuazione al Centro-sud. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento. Altra giornata ventosa al Sud e sui mari occidentali.

Foto ANSA