Lunedì caldo e in prevalenza soleggiato, poi aumenta l'instabilità al Nord

Luglio al via nel segno del caldo intenso, anche se con temperature lontane dai valori record dei giorni scorsi. Nel corso della prossima settimana al Centro-Sud si prevedono le temperature più elevate, anche poco superiori ai 35 gradi, con la tendenza ad un lieve e temporanea attenuazione della calura tra venerdì e sabato. Al Nord, nel frattempo, il caldo risulterà progressivamente più afoso, a causa di infiltrazioni di aria umida atlantica, che favoriranno un aumento dell’instabilità atmosferica: il rischio di rovesci o temporali sarà più elevato tra martedì e giovedì, quando potranno essere coinvolte sia le aree alpine che la valle padana. Anche nelle regioni peninsulari si osserverà una maggiore probabilità di temporali, essenzialmente lungo la dorsale e nella parte centrale della settimana.

Previsioni meteo per lunedì. Sull'insieme del Paese domani il tempo sarà generalmente soleggiato e molto caldo, con prevalenza di cieli sereni. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di locali temporali nel settore alpino, in Alto Adige, nelle Dolomiti.

Verso sera o nella notte non si escludono isolati focolai temporaleschi in pianura su Piemonte e Lombardia.

Temperature massime per lo più aumento: punte fino a 36-37 gradi al Centro-Nord, su Puglia, Campania e Sardegna, leggermente più contenute nel resto del Sud e sulla Sicilia. Venti a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì. In Emilia Romagna, sulle coste dell’alto Adriatico, al Centro-Sud e sulle Isole tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, salvo modesti annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Nel resto del Nord maggiore variabilità, con alternanza di schiarite e di annuvolamenti: sin dal mattino possibili brevi rovesci o isolati temporali nel settore alpino e prealpino e sulle pianure del Piemonte.

A fine giornata tendenza a peggioramento, con temporali che nella notte si estenderanno a buona parte della Val Padana. Temperature massime in lieve aumento nelle regioni peninsulari, con punte fino a 36-38 gradi; in lieve calo nelle Alpi e al Nord-Est, ma al Nord aumenterà il disagio per l’afa. Venti a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

