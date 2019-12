Lunedì ancora piogge e forti venti al Sud e Isole

Lunedì ancora un po’ di piogge al Sud e vento forte sui mari, sulla Calabria e sulle Isole per gli effetti dell’ultima perturbazione oramai in allontanamento. Da martedì l’alta pressione tornerà ad espandersi sulla nostra Penisola, occupando parzialmente l’Italia anche nelle giornate di Natale e Santo Stefano: ci attendono quindi Feste natalizie con prevalenza di tempo soleggiato e temperature che, nonostante una leggera flessione, resteranno in generale al di sopra della media; in particolare, anche durante le ore notturne sarà poco probabile scendere sottozero alle basse quote. Nella seconda parte della settimana l’alta pressione, posizionata saldamente sull’Europa occidentale, continuerà a proteggere l’Italia dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche, ma lascerà parzialmente esposte le regioni adriatiche e meridionali a più fredde correnti nord-orientali che favoriranno un sensibile calo termico e qualche nevicata sull’Appennino.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì cielo ancora nuvoloso al Sud e sul nord della Sicilia con rovesci e possibili temporali più insistenti sulla Calabria tirrenica, specie nel sud della regione, e sul nord-est della Sicilia. Rovesci e temporali isolati anche su Molise, Basilicata e Puglia (specie nella fascia adriatica). In Sardegna nuvolosità variabile ma senza precipitazioni di rilievo. Cielo molto nuvoloso nei settori alpini di confine, con qualche nevicata sparsa più significativa in Val d’Aosta. Cielo in prevalenza sereno nel resto del Centro-Nord. Temperature in calo al Sud e sulle Isole, senza grandi variazioni altrove. Altra giornata ventosa per venti di Maestrale con raffiche oltre 80 km/h sul Tirreno, sulle Isole maggiori; mareggiate lungo le coste tirreniche della Calabria. Venti di Foehn nelle valli alpine del Nord-Ovest. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA pari a 85-90).

Previsioni meteo per martedì. Giornata all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Ancora un po’ di nubi in Sardegna e nel nord della Sicilia e sulle Alpi. Al mattino occasionali e residue piogge nel Messinese. Nevicate sulle Alpi nord-occidentali sopra 1000-1500 metri, specie sulle zone di confine. Nel pomeriggio qualche debole nevicata anche nel nord dell’Alto Adige. Temperature senza grandi variazioni e in generale superiori alla media. Venti di Maestrale da moderati a forti sulle Isole, sui bacini meridionali e in Puglia.

Foto Istock/Getty Images