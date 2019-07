Luglio si chiude clima estivo e caldo senza eccessi

In questo ultimo scorcio di luglio e nei primi giorni di agosto e probabilmente per tutta la settimana, caldo estivo in linea con le medie stagionali nelle regioni settentrionali, lambite dalle correnti atlantiche protagoniste sull’Europa centrale e settentrionale. Sul Nord Italia nei prossimi giorni non mancheranno episodi di instabilità, soprattutto sulle aree alpine ma a tratti anche in pianura; le temperature non dovrebbero quasi mai superare i 32-33 gradi. Tempo decisamente più stabile e soleggiato, ma anche più caldo, al Centro-Sud e nelle Isole maggiori dove prevarranno condizioni anticicloniche determinate da temporanee e veloci espansioni dell’Anticiclone Nordafricano; la prima di queste è prevista tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto al Sud e nelle Isole, dove darà luogo ad una decisa impennata delle temperature. Giovedì caldo intenso in Sardegna, dove, complice un debole Scirocco, si potranno sfiorare i 40 gradi sul versante occidentale; poi venerdì la massa d’aria rovente raggiungerà anche la Sicilia e il Sud con i 40 gradi che saranno possibili nel nord dell’Isola. Tuttavia in queste regioni già nel fine settimana il caldo tornerà ad attenuarsi.

Previsioni meteo per martedì. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Durante il pomeriggio nubi in sviluppo a ridosso dei rilievi, con isolati rovesci o brevi temporali per lo più confinati alle Alpi centro-orientali, all’Appennino romagnolo e centrale. Qualche annuvolamento sparso anche in Liguria e sul basso Tirreno. I venti di Maestrale si indeboliranno anche al Sud e nelle Isole, solo localmente potranno risultare ancora moderati. Temperature stazionarie o in lieve aumento: valori per lo più compresi tra 29 e 32 gradi, non sono escluse punte di 33-34 gradi in Sardegna e Sicilia.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata di sole diffuso nelle regioni del Centro-Sud e in Romagna: da segnalare soltanto un po’ di nubi sparse sul nord-ovest della Toscana, sulla Calabria tirrenica e, nelle ore pomeridiane, lungo i rilievi appenninici. Nelle regioni del Nord il cielo risulterà da poco a parzialmente nuvoloso: al mattino possibili piovaschi tra alto Piemonte e Lombardia, nel pomeriggio rischio rovesci e temporali nel Triveneto, con fenomeni meno probabili sulle coste dell’alto Adriatico. Temperature stazionarie o in lieve calo al Nord, in lieve aumento al Centro-Sud dove si toccheranno valori massimi fino a 33-34 gradi. Venti in prevalenza deboli, al più localmente moderati di libeccio nel Mar Ligure e di maestrale su mare di Sardegna e Canale d’Otranto.