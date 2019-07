Luglio si apre all'insegna del caldo

Luglio al via nel segno del caldo intenso, anche se con temperature lontane dai valori record dei giorni scorsi. Nel corso della prossima settimana al Centro-Sud si prevedono le temperature più elevate, anche poco superiori ai 35 gradi, con la tendenza ad una lieve e temporanea attenuazione della calura tra venerdì e sabato. Al Nord, nel frattempo, il caldo risulterà progressivamente più afoso a causa di infiltrazioni di aria umida atlantica, che favoriranno un aumento dell’instabilità atmosferica: il rischio di rovesci o temporali sarà più elevato tra martedì e giovedì, quando potranno essere coinvolte sia le aree alpine che la valle padana. Sulle regioni peninsulari le giornate saranno generalmente più stabili, con occasionali temporali solo lungo l’Appennino.

Previsioni meteo per lunedì. Sull'insieme del Paese il tempo sarà generalmente soleggiato e molto caldo, con prevalenza di cieli sereni. Dal pomeriggio sviluppo di alcuni rovesci o temporali nel settore alpino e prealpino; isolati focolai temporaleschi non sono esclusi anche in pianura, su Piemonte e Lombardia nord-occidentale.

Temperature massime per lo più aumento: punte fino a 36-37 gradi al Centro-Nord, su Puglia, Campania e Sardegna, leggermente più contenute nel resto del Sud e sulla Sicilia. Venti a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì. In Emilia Romagna, sulle coste dell’alto Adriatico, al Centro-Sud e sulle Isole tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica e occasionali brevi temporali di calore nel settore centrale. Nel resto del Nord maggiore variabilità, con alternanza di annuvolamenti e di schiarite, più ampie al mattino nel settore di Nord-Ovest. Dalla tarda mattinata, e soprattutto nel pomeriggio, sviluppo di rovesci o temporali nel settore alpino e prealpino. In forma isolata potranno essere coinvolte le pianure del Piemonte, della Lombardia occidentale, l’Appennino ligure e piacentino.

Nella successiva notte aumenterà il rischio di temporali sulla val padana centro-occidentale e sul Friuli Venezia Giulia. I fenomeni potranno essere localmente di forte intensità, associati a grandine e a raffiche di vento. Temperature massime in lieve aumento nelle regioni peninsulari, con punte fino a 36-38 gradi; in lieve calo nelle aree temporalesche del Nord, dove però aumenterà il disagio per l’afa. Venti a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Foto iStock/Getty images