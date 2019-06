Lieve calo termico nel weekend: punte di 35°C

Nei prossimi giorni Europa dominata dall'alta pressione sub-tropicale: lunga fase di tempo stabile e soleggiato con assenza di precipitazioni significative probabilmente fino a fine mese. Dal punto di vista termico vivremo una eccezionale ondata di caldo africano per l'Europa occidentale e il Nord Italia. Le previsioni per le prossime ore

Giovedì in tutte le regioni permangono condizioni di tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio locali e brevi acquazzoni o temporali non esclusi sull’Appennino calabrese e nelle zone interne e montuose della Sicilia orientale. Caldo in ulteriore intensificazione in tutto il Centro-nord particolarmente intenso al Nord e sulla Toscana dove si potranno raggiungere valori record di 40°C. Il caldo sarà ben più contenuto all’estremo Sud e sulla Sicilia dove non si dovrebbe andare oltre i 32-33°C. Caldo afoso di notte nelle grandi città dove il termometro farà fatica a scendere sotto i 25°C. Venerdì giornata ancora calda e soleggiata. Da segnalare un leggero aumento dell’instabilità sulle zone prealpine, a partire da quelle orientali e poi tra sera e notte su quelle lombarde. L’ondata di calore tenderà ad attenuarsi lievemente nel corso del prossimo fine settimana, facendo comunque registrare valori di temperatura ancora una volta particolarmente elevati al Nord e nelle regioni tirreniche, ma difficilmente superiori ai 35°C. Proseguirà dunque l’ondata di calore, anche se con valori leggermente ridimensionati rispetto a quelli che registreremo giovedì e venerdì. Il caldo intenso, con punte intorno ai 35°C, potrebbe durare fino a metà della prossima settimana e dovrebbe coinvolgere maggiormente le regioni centro-meridionali. Da giovedì prossimo potrebbero cambiare le cose con un generale ricambio della massa d’aria sull’Italia.

Foto iStock/Getty Images