Lento peggioramento al Nord, sole al Centro-sud

Nelle prossime ore assisteremo a un moderato peggioramento del tempo al Nord a causa del transito di una debole perturbazione atlantica (la numero 6 del mese) che porterà solo poche piogge. Nel resto del Paese il tempo rimarrà in prevalenza stabile e soleggiato grazie alla presenza dell’alta pressione. Nel fine settimana un’altra perturbazione (la n.7), molto più attiva, determinerà un ulteriore peggioramento del tempo al Nord, ma anche sulla Toscana, con piogge che diverranno sempre più diffuse e intense, in particolare al Nord-Ovest dove le precipitazioni insisteranno fino a lunedì sotto forma anche di rovesci e temporali. Nel resto del Paese, invece, il tempo rimarrà nel complesso bello con temperature ben oltre la norma fino a punte oltre i 25 gradi e locali picchi vicini ai 30 gradi, specie in Sardegna.

Previsioni meteo per venerdì. Sulle regioni centro-meridionali, su Sicilia e Sardegna giornata con tempo prevalentemente soleggiato, salvo la presenza di banchi di nebbia al mattino presto nelle valli del Centro e un po’ di nubi nel sud della Puglia e sulla Toscana. Al Nord cielo da nuvoloso a coperto, ma con zone di sereno ancora ampie fino a metà giornata in Emilia Romagna: deboli piogge intermittenti o pioviggini nel settore centrale della Liguria e sulla pianura lombarda. A fine giornata si intensificano le piogge nel nord del Piemonte e della Lombardia. Venti di debole intensità. Temperature stazionarie o in leggero rialzo.

Previsioni meteo per sabato. Prevarranno le schiarite su medio Adriatico e Sud peninsulare; qualche annuvolamento in più, ma alternato al sole, anche su Emilia orientale, Romagna, Lazio ed Isole. Cielo molto nuvoloso o coperto sull’alta Toscana e sul resto del Nord con precipitazioni sparse che saranno più insistenti e abbondanti su alto Piemonte, alta Lombardia e Liguria. Nel settore ligure, nel nord del Piemonte e nel nordovest della Lombardia saranno possibili anche fenomeni forti e a carattere di rovescio o temporale. Temperature in lieve calo su Alpi ed estremo Nordovest, stabili o in lieve aumento altrove, in particolare nell’ovest della Sicilia e sulla Sardegna dove lo Scirocco fino a moderato favorirà punte di 26-28°C.

Foto iStock/Getty Images