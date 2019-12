Le feste proseguono con clima tutt'altro che invernale

Con l’alta pressione saldamente posizionata sul Mediterraneo Occidentale, anche nella giornata di Santo Stefano il tempo sarà bello in gran parte d’Italia, con qualche pioggia che si limiterà a bagnare il medio-basso versante adriatico, dove si infiltreranno correnti più fredde provenienti dai Balcani. Venerdì una debole perturbazione attraverserà la Penisola, ma sarà comunque accompagnata da pochissime piogge.

Tra sabato e domenica invece intensi e freddi venti da nord-est investiranno il nostro Paese: al Sud e nelle regioni centrali adriatiche, nel fine settimana, è quindi atteso un brusco calo delle temperature, accompagnato da piogge sparse e nevicate fino a quote molto basse. Tuttavia la fase di tempo perturbato e freddo non durerà molto: la prossima settimana una robusta area di alta pressione si allungherà su Europa Occidentale e Mediterraneo Centrale, su cui trascinerà una massa d’aria insolitamente calda.

Previsioni meteo per giovedì. È una giornata tra sole e nuvole al Nord-Ovest e sul versante adriatico della Penisola, con piogge isolate, solo al mattino, su Abruzzo, Molise e Puglia; prevalenza di tempo soleggiato nel resto del Paese.

Temperature quasi dappertutto in leggera diminuzione, ma ancora al di sopra della norma. Venti da moderati a tesi settentrionali sulla Puglia e sull'Alto Ionio; in prevalenza deboli altrove.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per venerdì. Un piccolo nucleo di aria instabile attraverserà rapidamente il Centro-Sud nel corso della giornata. Al mattino un po’ di nubi al Centro associate a brevi rovesci sul Lazio centrale. Qualche annuvolamento anche nel nord della Sardegna, sulle aree alpine di confine e al Nord-Est.

Nel pomeriggio la nuvolosità si estenderà alle regioni meridionali e verso la Sicilia, ampie schiarite al Nord e in Toscana. Verso sera rovesci isolati in Sicilia, deboli precipitazioni isolate su Abruzzo e Molise, nevose sopra 900 metri circa. Temperature in lieve calo: diminuzione più sensibile al Sud. Venti dai quadranti settentrionali in prevalenza deboli o moderati.