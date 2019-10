La tregua dal maltempo sarà breve

Dopo una breve fase di tempo stabile, un intenso sistema perturbato in arrivo dalla Penisola Iberica raggiungerà le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna già dalla serata, accompagnato da forti venti di Scirocco sui mari di Ponente. Questa perturbazione si sposterà lentamente verso est e dopo avere oltrepassato la Sardegna, giovedì potrà dare origine a temporali anche intensi sulla Liguria e lungo il medio settore tirrenico. Successivamente, tra la sera di giovedì e la giornata di venerdì il maltempo interesserà la Sicilia e nuovamente la Sardegna. Le temperature resteranno su valori superiori alla media stagionale per tutta la settimana.

Previsioni meteo per mercoledì. Tempo inizialmente stabile a parte un po’ di nuvole in Sardegna e all’estremo Nord-Ovest con qualche pioggia che interesserà la zona tra le Alpi Marittime e il Ponente ligure. Nebbie sulla Pianura Padana orientale e lungo le coste del medio Adriatico e in Puglia in graduale dissolvimento. Tra pomeriggio e sera piogge sparse e locali rovesci isolati in Piemonte, Valle d’Aosta, riviera di ponente e Sardegna occidentale. Nella notte peggiorerà in tutto il Nord-Ovest e in Sardegna; nel versante Adriatico torneranno le nebbie. Temperature senza grosse variazioni, sempre decisamente elevate con punte massime di 24 gradi al Nord, 27 gradi al Centro-Sud ma possibili picchi intorno ai 30 gradi in Sardegna. Venti di Scirocco moderati sul mar Tirreno e sul Canale di Sicilia, forti sulla Sardegna e sui mari circostanti.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino ampie schiarite al Sud e sull’Adriatico ma con possibile presenza di nebbie; nubi in aumento sulle altre regioni, con piogge sparse in Emilia e sul Nord-Ovest, rovesci e temporali in Liguria, Toscana e Sardegna orientale. Saranno possibili fenomeni di forte intensità. Nella seconda parte del giorno piogge in estensione anche al Trentino, verso la Romagna e sul Veneto; rovesci e temporali in propagazione al Lazio e alla Sicilia occidentale. Temperature in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna. Venti moderati di Scirocco sul mar Tirreno e sul Canale di Sicilia.