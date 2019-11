La settimana inizierà con forti temporali, venti burrascosi e rischio nubifragi

Possiamo definire questa domenica come una giornata di tregua dal maltempo, grazie all’allontanamento dell’ultima perturbazione di passaggio (la n. 4 del mese), con un parziale e temporaneo miglioramento della situazione meteo. Tuttavia, si vedranno già le avvisaglie di una nuova ondata di maltempo, con prime piogge in Sardegna, in estensione in serata anche al medio versante tirrenico, per l’avvicinarsi di una intensa perturbazione (la n.5), che poi tra lunedì e martedì darà vita a un profondo vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, che riporterà la pioggia su gran parte d’Italia: tra la fine di lunedì e il mattino di martedì rischio di forti temporali e possibili nubifragi sulla Sicilia, sulla Calabria e sull’alto Ionio. Fenomeni intensi anche al Nord-Est con abbondanti nevicate in quota sulle zone alpine. Ci aspetta, dunque, un’altra settimana molto dinamica, con venti che saranno in netta intensificazione e i mari che si presenteranno localmente molto agitati, con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Previsioni meteo per domenica. Domenica nuvolosità al Nord-Ovest, su regioni tirreniche e Sardegna. Piogge sparse, con la possibilità di temporali sulla Sardegna; solo isolati piovaschi tra Ponente ligure e basso Piemonte, tra Campania e Calabria tirrenica. Prevalenza di tempo bello nel resto d’Italia, con cieli da sereni a parzialmente nuvolosi. In serata tende a peggiorare anche sul medio Tirreno con le prime piogge e rovesci su bassa Toscana e Lazio. Temperature massime in leggera diminuzione su Puglia, settore ionico, Sardegna e Nord-Ovest, stabili o in lieve rialzo altrove. Venti tesi meridionali sulla Sardegna, deboli o moderati altrove. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-80).

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì nuvole su gran parte d’Italia. Piogge sparse e intermittenti su tutte le regioni settentrionali, Toscana e Lazio con qualche fenomeno moderato o a carattere di rovescio su bassa Lombardia e nel settore ligure. Limite della neve sulle Alpi oltre 1100-1500 metri. Tempo molto instabile con il rischio di rovesci o temporali nelle Isole e in Calabria, in particolare forti temporali con rischio di nubifragi già nel pomeriggio in Sicilia, tra sera e notte anche sulla Calabria, sulla Lucania e sulla Puglia. Temperature massime in calo al Nord, in leggero aumento invece al Sud e Isole. Venti in intensificazione e fino a forti su Isole, Tirreno, Ionio e Puglia, da nord-nordest sul Ligure. Mari mossi o molto mossi sui bacini occidentali e lo Ionio, ma fino ad agitato il Canale di Sardegna; resterà poco mosso o solo localmente mosso, invece, l’Adriatico.

