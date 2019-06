La settimana inizia con tanto sole sull'Italia

L’alta pressione di matrice nord-africana si sta temporaneamente indebolendo e, grazie a correnti atlantiche leggermente più fresche, assisteremo anche al Centro Sud ad una attenuazione di questa ondata di caldo. Le temperature rimarranno comunque al di sopra della media di circa gradi 2-3 anche in questo inizio di settimana. Per alcuni giorni non si prevede il transito di perturbazioni e pertanto le precipitazioni saranno limitate a pochi e locali episodi di instabilità, attesi soprattutto sulle aree alpine. Da giovedì l’anticiclone africano tornerà ad espandersi verso l’Italia: l’avvio dell’estate astronomica coinciderà quindi con una nuova fase di caldo intenso soprattutto al Centro-Sud (il solstizio d’estate sarà venerdì 21 giugno alle ore 17.54).

Previsioni meteo per lunedì. Giornata caratterizzata da tempo prevalentemente soleggiato su tutte le regioni; qualche nube fin dal mattino sull’Emilia Romagna e passaggio di strati ad alte quote sulle isole. Locali rovesci o brevi temporali isolati saranno più probabili sull’Appennino tosco-emiliano, in Umbria, e lungo le Alpi centro-orientali. Clima sempre caldo, anche se con lievi cali delle temperature in Emilia Romagna, sulle Marche, al Sud e in Sicilia. Venti in prevalenza deboli. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio al Nord (IdA pari a 75) alto al Centro Sud (IdA pari a 85).

Previsioni meteo per martedì. Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Nel pomeriggio o la sera sviluppo di nuvolosità cumuliforme nelle zone interne sulle aree montuose, seguito da occasionali e brevi temporali isolati sulle Alpi e sull’Appennino meridionale. Temperature in lieve aumento su Nordovest, Emilia, Sardegna e regioni centrali tirreniche; in lieve calo all’estremo Sud. Venti in prevalenza deboli.

Foto iStock/Getty images