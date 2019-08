La quarta ondata di caldo entra nel vivo

Italia alle prese con la quarta ondata di calore della stagione. Nei prossimi giorni le regioni più roventi saranno quelle centro-meridionali dove, tra il weekend e martedì, in diverse aree interne le temperature potranno avvicinarsi e addirittura superare i 40 gradi. Al Nord il picco della calura è atteso nella giornata di lunedì quando, specialmente in Emilia Romagna, si potrebbero toccare punte di 37-38 gradi. Sulle Alpi lo zero termico (la quota a cui le temperature diventano negative) si spingerà eccezionalmente in alto: in particolare nel fine settimana, nelle ore centrali del giorno, si porterà intorno ai 4700-5000 metri, esponendo praticamente tutto l’arco alpino a temperature positive. Quando finirà l’ondata di caldo intenso? I dati a nostra disposizione ci confermano un’attenuazione del caldo martedì 13 al Centro-Nord e Sardegna, tra mercoledì 14 e Ferragosto anche al Sud e Sicilia. . Nei prossimi giorni le regioni più roventi saranno quelledove, tra il weekend e martedì, in diverse aree internepotranno avvicinarsi e addirittura superare i 40 gradi.il picco della calura è atteso nella giornata di lunedì quando, specialmente in, si potrebbero toccare punte di 37-38 gradi. Sulle Alpi lo zero termico (la quota a cui le temperature diventano negative) si spingerà eccezionalmente in alto: in particolare nel fine settimana, nelle ore centrali del giorno, si porterà intorno ai 4700-5000 metri, esponendo praticamente tutto l’arco alpino a temperature positive. Quando finirà l’ondata di caldo intenso? I dati a nostra disposizione ci confermano un’attenuazione del caldo, tra mercoledì 14 e Ferragosto anche al

Previsioni meteo per sabato. Su quasi tutte le regioni tempo soleggiato e molto caldo. Da segnalare la presenza di banchi nuvolosi sparsi sulla Liguria centro-occidentale e un cielo irregolarmente nuvoloso nelle aree alpine e prealpine; occasionali rovesci o brevi temporali sui settori alpini più settentrionali. La notte di San Lorenzo il cielo sarà sereno su quasi tutte le regioni, solo sulle Alpi centro-orientali qualche annuvolamento significativo potrà nascondere le stelle, come anche localmente in Piemonte e Liguria. Caldo in generale intensificazione: temperature massime quasi ovunque comprese tra 30 e 36 gradi, con picchi di 37-38 gradi nelle aree interne peninsulari e nelle Isole. Venti localmente moderati da nord su Puglia meridionale, Canale d’Otranto e Ionio. Mari generalmente calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per domenica. Giornata di sole e di caldo intenso su quasi tutte le regioni. A tratti si osserveranno alcuni annuvolamenti su Liguria di ponente, estremo Nord-Ovest, aree alpine e prealpine: tra pomeriggio e sera tendenza a locali rovesci o temporali sul settore alpino nord-occidentale, nord-ovest della Lombardia e occasionalmente sull’Alto Adige. Temperature massime pressoché stazionarie al Nord, in lieve aumento altrove, con punte a sfiorare i 40 gradi nelle aree interne peninsulari e in Sardegna. Venti a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.