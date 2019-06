La prossima settimana aumenterà l'instabilità al Nord

Mentre il weekend porterà una breve tregua dal caldo intenso, le temperature torneranno ad aumentare all'inizio della prossima settimana, quando in molte località si supererà ancora la soglia dei 35 gradi. Osserveremo poi un nuovo cambio di rotta a metà della settimana, quando al Nord aumenterà l'instabilità e le temperature torneranno a ridimensionarsi. Al Centro-Sud, invece, il caldo continuerà a rimanere intenso: i valori massimi potranno raggiungere i 36-37 gradi.

La tendenza meteo per la prossima settimana:

Lunedì il tempo sarà ancora soleggiato in gran parte dell’Italia ad eccezione del settore alpino, dove saranno possibili dei rovesci o temporali sparsi a partire dal pomeriggio. Sulla parte settentrionale e occidentale della pianura padana il cielo si presenterà a tratti nuvoloso, ma con scarso rischio di precipitazioni. Le temperature saranno in generale rialzo, fatta eccezione per le zone alpine. I picchi massimi arriveranno a toccare i 33-35 gradi. I venti saranno in prevalenza deboli, con rinforzi di brezza.



Tra martedì e giovedì l'instabilità al Nord tenderà ad aumentare, favorendo lo sviluppo di temporali non solo sulle zone montuose ma, a tratti, anche sulle aree di pianura. Al Centro-Sud, invece, il tempo continuerà a rimanere in prevalenza soleggiato con al massimo un po' di nuvolosità lungo l'Appennino e la possibilità di brevi e isolati acquazzoni pomeridiani. Di conseguenza, le temperature massime subiranno una leggera diminuzione al Nord, rimanendo comunque su valori sopra la media. Al Centro-Sud, invece, non ci saranno grossi cambiamenti. Picchi massimi potranno arrivare localmente fino ai 36-37 gradi.



Da venerdì è probabile una nuova rimonta dell'Anticiclone nord-africano, che determinerà condizioni di tempo molto più stabile al Nord e un nuovo generale rialzo delle temperature. I prossimi aggiornamenti forniranno ulteriori conferme riguardo a questa evoluzione.

