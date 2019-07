La prossima settimana ancora instabile con caldo non intenso

Una nuova veloce perturbazione (la n.4 di luglio) raggiungerà il Nord-Est nella giornata di sabato, scivolando poi rapidamente lungo l’Adriatico fino a raggiungere il Sud già in serata: torneranno quindi i temporali, a tratti anche intensi, in particolare nelle regioni adriatiche. Seguirà, domenica, un temporaneo miglioramento del tempo con dell’instabilità dal pomeriggio soprattutto sulle regioni di Nordovest.

Le previsioni per le prossime ore.

Domenica tempo abbastanza soleggiato nella prima parte della giornata ; un po’ di nubi su Nordovest ed estreme regioni meridionali. Dal pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità qualche rovescio o temporale in forma sparsa su Piemonte e più isolati sulla Lombardia. La sera piogge isolate anche su Lazio, Abruzzo ed Emilia occidentale. Temperature in calo sulle regioni nord occidentali, senza grandi variazione altrove. All’inizio della settimana la perturbazione giunta domenica andrà a interessare le regioni centro-meridionali coinvolgendo con temporali localmente intensi in particolare le regioni del versante tirrenico, il Sud e le Isole. Seguirà un rapido miglioramento, già in atto sulle regioni settentrionali, con una giornata di martedì tutto sommato tranquilla in tutte le regioni. Tra mercoledì e giovedì è atteso il passaggio di una nuova perturbazione che coinvolgerà il Nord mercoledì e successivamente anche il Centro giovedì. Nei giorni successivi verso il fine settimana si prevede comunque un nuovo miglioramento garantito da un rinforzo dell’alta pressione . Per gran parte della settimana le temperature resteranno nella media o leggermente al di sotto in attesa di un deciso rialzo a partire da venerdì.

