La primavera si fa sentire

Anche oggi un vortice depressionario, posizionato tra Tunisia e Algeria, continuerà a spingere nuvole e piogge sulle Isole maggiori, dove quindi il tempo rimarrà piuttosto perturbato. Nel resto d’Italia invece il consolidarsi dell’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato, con temperature in sensibile aumento e in generale al di sopra della norma. Nel fine settimana l’ulteriore espansione dell’alta pressione riporterà il bel tempo anche in Sardegna e Sicilia, mentre le temperature, in crescita, si spingeranno quasi dappertutto su valori tipici di aprile-maggio.

Previsioni meteo per oggi. Cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso in Sicilia e Sardegna: al mattino piogge sparse, anche a carattere temporalesco, su entrambe le regioni, poi in graduale esaurimento nella seconda parte del giorno. Tempo bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore aumento e in generale nella norma o leggermente al di sopra.

Previsioni meteo per sabato. Bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti per lo più di debole intensità. Temperature ovunque in aumento: massime al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord, dove saranno in generale comprese tra 16 e 22 gradi, con punte anche di 23-24 gradi.

