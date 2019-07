L'Italia bolle: temperature fino a 40 gradi

Stiamo vivendo l’apice di questa ondata di caldo con le temperature massime che oltrepasseranno quasi dappertutto i 30 gradi, facendo registrare anche picchi di 39-40 gradi in Toscana. L’area di alta pressione responsabile del tempo stabile e molto caldo si indebolirà nel corso del weekend, consentendo l’ingresso di una perturbazione atlantica (n.7 di luglio) accompagnata da correnti decisamente più fresche che metterà fine all’ondata di caldo. L’arrivo della perturbazione, sabato, sarà responsabile della formazione di numerosi temporali, anche di forte intensità, concentrati soprattutto sulle regioni del Nord, in estensione poi, domenica, anche sul Centro, Campania e Sardegna. Nella prima parte della prossima settimana le temperature si manterranno su valori vicini alla norma.

Previsioni meteo per giovedì. Su tutte le regioni tempo soleggiato con clima molto caldo e afoso e temperature massime ancora ben oltre la norma, simili ai valori registrati ieri. Temporali di calore in sviluppo da metà giornata su Alpi e Appennino settentrionale, con possibili locali sconfinamenti nelle vicine zone di pianura, specie in Piemonte. Venti deboli o del tutto assenti salvo i consueti rinforzi di brezza lungo i litorali e possibili raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mari calmi o poco mossi.



Previsioni meteo per venerdì. La giornata inizierà con condizioni di tempo soleggiato in tutto il Paese con un po’ di nuvolosità significativa soltanto sulle regioni alpine orientali. Nelle ore pomeridiane e serali, tempo instabile sulle zone montuose, specie al Centro-Nord, nubi in aumento e temporali sparsi in sviluppo su tutto l’arco alpino con parziale interessamento delle pianure di Veneto, Friuli e Piemonte occidentale; locali e brevi fenomeni possibili anche sull’Appennino centrale. Locali annuvolamenti potranno interessare anche la Pianura Padana e le coste del medio-alto Adriatico. Venti deboli o del tutto assenti, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali e possibili raffiche di vento nelle zone interessate dai temporali. Mari calmi o poco mossi. Temperature senza grandi variazioni, con valori che restano molto alti, per lo più compresi tra 30 e punte massime di 37-38 gradi.

