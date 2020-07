L'intensa perturbazione atlantica lascerà presto l'Italia

L’intensa perturbazione transitata al Nord e su parte del Centro, si allontanerà rapidamente verso i Balcani favorendo un miglioramento del tempo già per l’imminente fine settimana. Sull’Italia torneranno quindi prevalenti condizioni di tempo soleggiato e stabile: da segnalare qualche rovescio o temporale sabato nelle zone interne appenniniche del Centro-Sud e domenica sulle Alpi con anche un po’ di nubi in transito al Nord. Le temperature saranno in linea con le medie stagionali, o solo leggermente sopra, e oscilleranno intono ai 30 gradi. Durante la prossima settimana protagonista sul Mediterraneo e sull’Italia sarà l’alta pressione nord-africana che garantirà giornate stabili e soleggiate ma anche molto calde e con afa in aumento. Attenzione si profila una prolungata e intensa ondata di caldo africano con temperature che al Centro-Sud arriveranno a sfiorare i 40°C.

Previsioni meteo per sabato. Netto miglioramento al Nord dove tornano sole e condizioni di tempo stabile; sereno o poco nuvoloso anche su regioni tirreniche, estremo Sud e Isole maggiori. Un po’ di nubi sparse a carattere variabile e irregolare sul medio Adriatico, Puglia centro-settentrionale, Basilicata e zone interne montuose della Campania: nel corso della giornata saranno possibili locali rovesci o temporali, specie da metà giornata e nelle aree appenniniche. Caldo in lieve attenuazione sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, temperature in risalita invece al Nord; solo in Sicilia e nel nord-est della Sardegna saranno possibili punte di 35°C. Venti deboli settentrionali al Centro-Sud, al più moderati sul medio-basso Adriatico e tra basso Tirreno, Sicilia e Sardegna.

Previsioni meteo per domenica. Un po’ di nuvolosità in transito nelle regioni settentrionali con un cielo a tratti anche nuvoloso alternato a schiarite: nel pomeriggio qualche rovescio o temporale sarà possibile sui settori alpini centro-orientali. Ben soleggiato al Centro-Sud e nelle Isole con qualche sottile annuvolamento pomeridiano in Appennino. Temperature estive in linea con le medie del periodo o solo leggermente sopra: valori pomeridiani per lo più compresi tra 28 e 33°C. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e moderato Maestrale intorno al Canale d’Otranto.