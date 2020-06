L'estate è arrivata sull'Italia. Sole e caldo in aumento

Martedì ultime piogge residue al Sud a causa del centro di bassa pressione posizionato sulla Grecia, mentre al Centro-Nord e Sardegna splenderà indisturbato il sole, accompagnato da un po’ di caldo tipicamente estivo. Da mercoledì tempo estivo in tutta Italia, perché l’alta pressione estenderà la sua influenza anche sulle regioni meridionali: il resto della settimana sarà quindi caratterizzato ovunque da condizioni di tempo soleggiato e caldo, con picchi di temperatura oltre i 30 gradi in numerose località, specie al Centro-Nord e Sardegna.

Previsioni meteo per martedì. Martedì un po’ di nuvole al Sud, ma alternate a sprazzi di sole e con isolati scrosci di pioggia residui solo sulla Calabria. Tempo bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature minime e massime in crescita, con punte anche di 32-33 gradi al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Venti per lo più deboli, con locale rinforzo sui mari del Sud.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì al mattino un po’ di nuvolosità innocua all’estremo Nordest, prevalenza di cielo sereno altrove. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole su zone alpine, Calabria e Sicilia, con isolati rovesci o temporali su Alpi Occidentali, rilievi del Trentino, Alpi Friulane, Monti de La Sila e rilievi siciliani; bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in lieve aumento al Sud; caldo in leggera attenuazione invece al Nord.