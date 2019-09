L'autunno inizia con piogge e temporali al Nord-Est e al Centro

La stagione autunnale prende il via con una situazione di maltempo su molte regioni d’Italia (l’equinozio d’autunno 2019 cade infatti alle 9:50 ore italiane di lunedì 23 settembre). Questa fase è causata dal passaggio di due perturbazioni in veloce sequenza: una in transito al Sud (la n.7) e l’altra di origine atlantica (la n.8) arrivata nella notte al Nord. Entrambe contribuiranno ad una veloce, ma diffusa ondata di maltempo, con precipitazioni temporalesche localmente anche abbondanti, soprattutto sulle regioni centrali e al Nord-Est. L’aria più fresca alle spalle della perturbazione n.8 favorirà un successivo calo delle temperature anche al Sud e nelle Isole, dove, fino alla giornata odierna, si potranno raggiungere e localmente superare i 30 gradi. Seguirà un temporaneo miglioramento nella giornata di martedì, mentre per la giornata di mercoledì si conferma il passaggio di un’altra perturbazione (la n.9) a partire dalle regioni centro-settentrionali, la cui coda giovedì coinvolgerà le regioni del Sud.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì schiarite al Nord-Ovest, molte nubi al Nord-Est. Precipitazioni, localmente anche intense, su Levante ligure, Lombardia orientale e Nord-Est. In serata cessano i fenomeni anche al Nord-Est. Piogge intermittenti, locali rovesci o temporali saranno più probabili sulla Toscana, in Umbria, alto Lazio e nelle Marche. Fenomeni in progressivo esaurimento dalla serata. Qualche rovescio verso sera possibile anche in Abruzzo. Al Sud qualche pioggia isolata più probabile sul settore tirrenico. Temperature massime in Sardegna, in rialzo al Nord-Ovest e in gran parte del Centro-Sud e della Sicilia. Giornata ventosa all’estremo Sud e sulle Isole. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA 75-70).

Previsioni meteo per martedì. Martedì giornata contrassegnata a un temporaneo miglioramento, ma con la possibilità al primo mattino di qualche isolato rovescio lungo la Puglia adriatica. Un po’ in tutta Italia avremo una nuvolosità molto variabile che si alternerà anche a significative fasi soleggiate. In giornata un po’ di nuvole si addosseranno sulle Alpi occidentali di confine con qualche piovasco in Val D’Aosta. Temperature in calo nelle minime, massime in calo al Sud e in Sicilia. Lievi rialzi invece al Nord e su Toscana e Umbria. Venti fino a moderati di Maestrale su medio Adriatico al Sud e in Sicilia, da ovest-sud-ovest in Sardegna.

Foto Ansa