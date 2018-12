L'anno si chiude con maltempo al Centro-Sud

Nelle prossime ore l’alta pressione mostrerà dei segni di cedimento sul suo lato orientale: in questa domenica, infatti, qualcosa inizierà a cambiare con un primo veloce peggioramento del tempo atteso dal pomeriggio sul medio Adriatico e al Sud, a causa del passaggio della coda di una perturbazione nord atlantica (la n.11 di Dicembre) in discesa verso i Balcani, ma in grado di influenzare il tempo anche sul nostro territorio. L’instabilità proseguirà anche nell’ultimo giorno dell’anno, con un nuovo impulso di aria fredda sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali proprio tra il pomeriggio di San Silvestro e la mattina di Capodanno. Questi settori saranno interessati da un sensibile calo delle temperature, un marcato rinforzo dei venti di Tramontana e dalla comparsa della neve nei settori appenninici fino a quote collinari. Più contenuto sarà il calo termico al Nord dove, come nota positiva, ci sarà una notevole riduzione delle nebbie e della concentrazione di inquinanti. Nella seconda parte di mercoledì 2 gennaio un fronte di aria decisamente fredda in discesa da latitudini artiche si affaccerà a ridosso delle Alpi e sul settore adriatico, per poi propagarsi tra giovedì e venerdì a tutta l’Italia, accompagnato da intensi venti settentrionali che accentueranno il raffreddamento.

Previsioni meteo per domenica. Sarà una giornata abbastanza soleggiata su gran parte delle regioni, con cielo a tratti velato o parzialmente nuvoloso per il passaggio di nubi alla media e alta quota. Dal punto di vista delle precipitazioni segnaliamo deboli nevicate nell’estremo nord dell’Alto Adige. Tra tardo pomeriggio e sera tendenza al peggioramento sul medio Adriatico e al Sud, con alcune precipitazioni più insistenti su Abruzzo meridionale, Molise e Calabria. Qualche pioggia anche nel nord della Puglia, la sera piogge e rovesci sul nord della Sicilia. Sull’Appennino centro-meridionale fiocchi di neve fino a 1000-1200 metri di quota. Temperature massime in aumento al Nord-Ovest in pianura, su Emilia e Toscana; in lieve calo sul medio Adriatico e al Sud. Venti da deboli a moderati nord-occidentali, Foehn nelle valli alpine e al Nord-Ovest. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 75 e 85).

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì, ultimo giorno dell’anno, cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Nord, sul settore tirrenico fino alle coste della Campania e in Sardegna. Al mattino ci saranno a tratti deboli nevicate sul nord dell’Alto Adige. Il medio Adriatico e le regioni meridionali, invece, saranno interessate da un consistente afflusso di aria fredda dai Balcani, specie dalla sera, sospinta da venti di Tramontana in graduale intensificazione, con raffiche che nella notte potrebbero raggiungere i 60-70 km/h. In queste regioni la nuvolosità sarà variabile, con locali precipitazioni principalmente sulle regioni adriatiche, nel nord-est della Calabria, nel nord-est della Sicilia e a sull’Appennino meridionale. Il limite delle nevicate calerà progressivamente dai 900 metri del mattino fino a 400-500 metri in serata. Temperature in calo sul medio Adriatico e al Sud.