L'anno inizia con prevalenza di sole

Oggi il miglioramento del tempo sarà evidente anche al Sud, mentre nel resto del Centronord continueranno a prevalere i cieli sereni accompagnati da un raffreddamento più contenuto. Il nuovo anno proseguirà con un’intensa ondata di freddo: nella seconda parte di mercoledì 2 gennaio un fronte di aria gelida in discesa da latitudini artiche si affaccerà sull’Italia, a ridosso delle Alpi e sul settore adriatico, per poi propagarsi, tra giovedì e venerdì, a tutta l’Italia, accompagnato da intensi venti settentrionali che accentueranno la sensazione di freddo. Il clima risulterà molto freddo ovunque con temperature nelle regioni centro-meridionali fino anche a 8-10°C gradi inferiori alle medie stagionali. Nevicherà fino in costa sulle centrali Adriatiche e in Puglia, fino a quote molto basse anche nel nord della Sicilia e in Calabria.

Previsioni meteo per oggi. In mattinata tempo già in rapido miglioramento con le ultime precipitazioni soltanto sul nord-est della Calabria e nel nord della Sicilia, col limite della neve oltre 700-900 metri. Nel resto del Sud e sul medio Adriatico nuvolosità in attenuazione. Schiarite già ampie nel resto d’Italia con cielo sereno o poco nuvoloso e la possibilità di qualche banco di nebbia all’alba lungo il Po, tra Alessandrino, bassa Lombardia ed Emilia. Temperature quasi ovunque in calo, con un clima più freddo che al Centrosud sarà accentuato da intensi venti di Tramontana, fino a forti su Puglia meridionale, settori ionici e Sicilia.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino schiarite al Nord con nebbie in successivo diradamento sulla Pianura Pa-dana orientale. Qualche fiocco di neve nel nord dell’Alto Adige, nuvolosità variabile al Centro, intorno al Tirreno e nelle Isole, ma con scarso rischio di fenomeni.Tra pomeriggio e sera prime precipitazioni lungo il medio-basso Adriatico, dalle Marche alla Puglia, in Calabria e nel nord della Sicilia. Sulle zone appenniniche nevicate con limite inizialmente oltre 700-1200 metri, ma con quota in rapido calo già a fine giornata. Nella notte la neve potrà già sfiorare le coste in Abruzzo, Molise e scendere fino a 300-400 metri su Puglia, Lucania ed Irpinia.