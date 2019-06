Italia nella morsa dell'Anticiclone nord-africano: è un venerdì bollente

L’Anticiclone Nord-Africano occuperà l’Italia anche venerdì, dando origine a una giornata bollente. Il cielo sarà sereno praticamente ovunque e le temperature eccezionalmente alte: quasi dappertutto le massime saranno comprese fra 32 e 38 gradi, ma non si possono escludere punte localmente superiori, specie al Centro-Nord e in Sardegna.

Il caldo si attenuerà nella giornata di sabato, quando le temperature resteranno ancora oltre la norma ma difficilmente andranno oltre i 35 gradi. Il tempo rimarrà soleggiato, con soltanto qualche isolato temporale sulle Alpi nella giornata di domenica.

Previsioni meteo per venerdì. Sole e caldo intenso saranno protagonisti quasi ovunque in Italia. Da segnalare solo un temporaneo sviluppo di nubi nelle zone montuose, specie tra Lazio e Abruzzo dove daranno luogo a isolati temporali.

Le temperature massime sono in lieve calo al Nord, specie al Nord-Est, con valori compresi tra 31 e 37 gradi. Valori massimi in aumento al Sud e nelle Isole, con picchi compresi tra i 35 e i 38 gradi. Sulle regioni settentrionali la giornata risulterà più ventilata per venti da est in Val Padana e sull’alto Adriatico.

Foto Ansa

Previsioni meteo per sabato. Il tempo sarà ancora soleggiato con solo poche nubi sparse al mattino al Nord-Ovest e in Sicilia, nel pomeriggio nuvolosità significativa soltanto sulle Alpi occidentali e sulle Prealpi lombarde.

Temperature in lieve calo nei valori minimi in gran parte delle regioni, massime anch'esse in diminuzione di 2-4 gradi, con valori che però saranno ancora superiori alla norma e quasi ovunque compresi tra i 30 e i 35 gradi.

Venti moderati settentrionali su Puglia e Ionio, ventilato anche al Centro-Nord.