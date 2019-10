Italia nel mirino di una nuova perturbazione

Dopo una fase di tempo stabile e clima eccezionalmente mite l'autunno tornerà ad alzare la voce nel corso della prossima settimana: martedì la perturbazione numero 5 di ottobre investirà l'Italia dando il via a una nuova fase di maltempo e riportando le temperature su valori più vicini alle medie stagionali.



Le previsioni per le prossime ore.

La perturbazione numero 5 di ottobre inizierà a far sentire i suoi effetti all'inizio della settimana e investirà l'Italia nella giornata di martedì, provocando piogge e temporali al Nord-Ovest. Ci sarà il rischio di fenomeni localmente intensi soprattutto su Liguria, alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia. Dal pomeriggio piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Toscana, piogge deboli e isolate su Triveneto, Sardegna, Sicilia sud-occidentale, alto Lazio e ovest dell’Umbria. In serata il maltempo si intensificherà anche nel Nord-Est e sulle regioni centrali tirreniche. Nel resto del Sud e sulle regioni centrali adriatiche, invece, quella di martedì sarà una giornata ancora nel complesso ben soleggiata.

Temperature in calo nelle zone investite dal maltempo, stazionarie e sopra la media nel resto d’Italia. Sarà una giornata ventosa sui mari di ponente, venti ancora relativamente deboli su Adriatico, Ionio e Tirreno sud-orientale; giornata un po’ ventosa anche in Pianura Padana.



Mercoledì la perturbazione tenderà gradualmente ad allontanarsi la perturbazione tenderà gradualmente ad allontanarsi dall'Italia muovendosi verso est. Alcune piogge interesseranno ancora il Nord-Est, con la possibilità anche di alcuni rovesci o temporali sul Friuli. Al mattino residue piogge anche sull'est della Lombardia, sull'Emilia occidentale e sull'entroterra dell'alta Toscana. Una locale instabilità interesserà anche la Sicilia e, soprattutto al mattino, il basso versante tirrenico. Nel resto d'Italia nuvolosità variabile in attenuazione, che lascerà quindi spazio ad alcune schiarite via via più ampie.

Temperature massime in calo al Nord-Est, nel settore tirrenico e in Sardegna, dove torneremo a riavvicinarci alle medie stagionali. Ancora punte tra i 25 e i 28 gradi sulla Puglia e sul settore ionico. I venti si disporranno dai quadranti occidentali con in particolare un Libeccio fino a localmente forte sul Mar Ligure orientale.

Foto iStock/Getty Images