Italia nel mirino delle perturbazioni fino a settimana prossima

Nessuna lunga tregua dal maltempo: la pioggia continuerà ad arrivare, a fasi alterne, su gran parte del nostro Paese anche nei prossimi giorni.



Le previsioni meteo

Domenica al mattino un po' di nubi al Nord-Ovest, in Sardegna e sulle regioni meridionali; ampie schiarite al Nord-Est e sulla Sicilia; poche nubi con locali banchi di nebbia al Centro; rovesci e locali temporali nel sud della Campania, nel nord-ovest della Calabria e Basilicata occidentale. Nel corso della giornata peggiora sulla Sardegna dove saranno possibili alcuni rovesci sparsi mentre prevarranno le schiarite anche ampie nel resto del Paese. In serata nubi in aumento lungo il medio Tirreno con possibili rovesci isolati in tarda serata lungo le coste. Temperature in lieve calo al Sud, in contenuto rialzo sulle Isole. Venti tesi meridionali sulla Sardegna, deboli o moderati altrove.



All'inizio della prossima settimana assisteremo probabilmente alla formazione di una intensa circolazione di bassa pressione con centro posizionato a sud della Sardegna. Con questa situazione è previsto un deciso rinforzo dei venti di Scirocco su tutti i mari, ma in particolare su Tirreno e Ionio che comporteranno un temporaneo rialzo delle temperature al Centro-Sud. Fino a lunedì, stando agli ultimi aggiornamenti, non sono previste precipitazioni particolarmente intense, ma da lunedì sera fino a martedì, i venti caldi e umidi di Scirocco potrebbero dare origine a precipitazioni molto abbondanti e temporalesche sulla Sicilia e sulle regioni meridionali Ioniche. Si tratta di una tendenza che presenta ancora margini di incertezza e pertanto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

