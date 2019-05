Italia nel mirino dei temporali

La situazione meteorologica sull’Italia per il momento non mostra particolari cambiamenti, rimanendo in gran parte tranquilla ma con ancora un po’ di instabilità che continuerà a favorire la formazione di locali temporali. Questa instabilità tenderà ad accentuarsi al Nord a partire da venerdì mentre una nuova perturbazione in risalita da Nord Africa causerà un peggioramento del tempo a cominciare dalle Isole e dalla Calabria nella giornata di sabato, fino a interessare tutto il Centro-Sud entro domenica. Nel frattempo le temperature oscilleranno attorno ai valori normali, scendendo solo leggermente sotto la media durante le fasi di maltempo.

Previsioni meteo per venerdì. Tendenza a un aumento della nuvolosità al Nord-Ovest con qualche rovescio o temporale nelle aree montuose in parziale sconfinamento anche verso le pianure. Locale instabilità anche in Veneto, sull’Emilia, lungo l’Appennino e in Puglia. Maggiori schiarite nel resto dell’Italia. Tra sera e notte rimarrà marcata l’instabilità su gran parte della pianura padano-veneta, dove saranno possibili ancora temporali. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime fino a 24-26 gradi. Venti in prevalenza deboli.

Previsioni meteo per sabato. Tempo molto instabile al Nord e nelle zone interne del Centro, con numerosi e frequenti rovesci o temporali localmente intensi. Le Isole maggiori saranno raggiunte da una perturbazione in risalita dal Nord Africa: il cielo tenderà a coprirsi con l’arrivo nel corso della giornata di piogge sparse, a tratti associate a temporali. Tra tardo pomeriggio e sera il peggioramento coinvolgerà anche il resto del Sud. Temperature massime in leggera diminuzione al Nord e nelle Isole maggiori, senza grandi variazioni altrove. Venti di Scirocco in rinforzo intorno alle Isole maggiori.

