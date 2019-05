Italia divisa in due nel weekend: sole e caldo al Nord, temporali al Sud

Dopo giorni di pioggia e clima fresco per la stagione, il tempo è migliorato sulle regioni del Nord Italia. Nei prossimi giorni, grazie al rinforzo dell’Anticiclone delle Azzorre, il tempo resterà soleggiato e progressivamente più caldo al Nord, in Sardegna e in Toscana: le temperature saranno tipiche da inizio estate nelle regioni settentrionali dove si potranno avvicinare ai 30 gradi.

Nel resto del Paese il tempo rimarrà ancora variabile a causa di una circolazione di bassa pressione in quota che si andrà a posizionare nei pressi del Sud Italia. Per questo, fino ai primi giorni della prossima settimana le temperature al Sud risulteranno al di sotto della media.

Previsioni meteo per sabato. Tempo ben soleggiato al Nord, su Toscana e Sardegna. Nuvolosità sparsa, per lo più a carattere irregolare, nel resto d’Italia. Rovesci o temporali isolati saranno possibili su Marche meridionali, basso Lazio e zone interne della Puglia. Piogge o temporali sparsi su Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria ed est della Sicilia. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Nord, senza grandi variazioni al Sud e in Sicilia. Nelle regioni settentrionali e in Toscana valori in generale compresi tra 24 e 28 gradi. Venti in generale deboli di Maestrale, al più moderati sul medio-basso Adriatico.

Previsioni meteo per domenica. Al Nord e in Sardegna prevarrà il sole, salvo un po’ di cumuli in sviluppo nel pomeriggio su Alpi e Appennino settentrionali. Ampie schiarite anche lungo le coste del medio Adriatico e sulla Toscana. Nel resto del Centro-Sud, invece, nuvolosità variabile con sviluppo di rovesci o temporali pomeridiani soprattutto nelle zone interne e sul versante tirrenico.

Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Nord, dove si toccheranno punte massime di 28-29 gradi. Temperature al di sotto della norma al Sud con valori intorno ai 20 gradi. Venti in generale di debole intensità, salvo temporanei rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Mari in prevalenza poco mossi.

Foto iStock/Getty Images