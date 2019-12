Italia divisa in due

Tempo instabile con piogge e temporali in parte del Sud a causa di un vortice di bassa pressione che si è isolato sul Mediterraneo occidentale. Al Nord tempo in prevalenza stabile ma con l’aumento del rischio di formazione di nebbie nelle ore più fredde. Più nuvolosità al Centro con qualche pioggia nelle zone tirreniche. Temperature in risalita specie nei valori massimi dopo la breve fasi di correnti più fredde affluite dai Balcani. Nel fine settimana non è previsto il passaggio di perturbazioni organizzate, ma nonostante ciò non mancherà qualche pioggia: umide correnti occidentali infatti porteranno nuvole e piogge intermittenti (per lo più deboli) sul versante tirrenico della Penisola.

Previsioni meteo per giovedì. Prevalenza di tempo soleggiato al Nord con qualche addensamento nuvoloso in Emilia Romagna; un po’ di nubi in transito su Liguria e Piemonte. Cielo parzialmente nuvoloso nelle regioni centrali con nubi più compatte al mattino nelle Marche e nel corso della giornata nelle zone appenniniche. Piogge e rovesci nella Sicilia centro-orientale, in Calabria, Puglia e Basilicata con la possibilità di forti temporali nei settori ionici e nel Salento. Qualche rovescio insisterà anche in Sardegna fino al pomeriggio. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento. Venti tesi di Scirocco sullo Ionio; ventoso anche su Liguria, Mar Tirreno e Sardegna.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al Nord-Ovest, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli ma con qualche banco di nebbia al mattino in Piemonte. Molte nubi nel resto d’Italia con residui temporali al mattino nel Salento e piogge sparse, per lo più deboli, nel corso della giornata, nel resto del Sud, Toscana, Umbria e Lazio. Dal pomeriggio qualche schiarita anche in Sicilia e Sardegna, in serata sul medio Adriatico. Nebbie più diffuse in formazione nella notte in Pianura Padana. Al primo mattino deboli gelate anche in pianura al Nord, temperature massime in ulteriore crescita al Centro-Sud ed Emilia, pressoché stazionarie altrove.

Foto Ansa