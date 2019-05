Instabilità a oltranza sull'Italia

Sabato l'instabilità tenderà ad accentuarsi al Centro-Nord con numerosi temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. Nel frattempo una nuova perturbazione in risalita dal Nord Africa causerà un peggioramento del tempo a cominciare dalle Isole e dalla Calabria, fino a interessare tutto il Centro-Sud.

La nuova perturbazione insisterà sull’Italia anche nella prima parte della prossima settimana, tra lunedì e martedì, dando luogo a tempo ancora molto instabile e localmente anche perturbato. Lunedì all’insegna del maltempo in tutta l’Italia con piogge sparse localmente intese soprattutto al Nordest (Venezie ed Emilia Romagna) con temporali più probabili in molte zone del Sud e nell’area del basso Tirreno. Temperature massime in calo al Nord. Martedì la perturbazione si muoverà verso est e insisteranno condizioni di tempo perturbato con fenomeni meno diffusi ma che interesseranno buona parte del Nord . Tuttavia il Nord verrà raggiunto da una nuova perturbazione che nella seconda parte della giornata porterà precipitazioni molto intense specialmente tra Lombardia e Nordest (con il ritorno della neve a tratti anche abbondante oltre i 1500 metri). Instabilità anche al Centro e in forma più isolata al Sud, eccetto i versanti ionici. Sulle Isole schiarite anche ampie specialmente in Sardegna. Temperature massime in rialzo. Giornata ventosa per venti occidentali specialmente sui mari di ponente. Mercoledì una nuova perturbazione potrebbe interessare soprattutto il Nord e marginalmente anche le regioni centrali (Toscana, Umbria e versante adriatico del Centro) con precipitazioni anche intense su Alpi e Nordest. Nell’ultima parte della settimana si potrebbe profilare una rimonta dell’alta pressione.

Foto iStock/Getty Images