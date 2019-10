Instabile su Sicilia e Sardegna, migliora altrove

Dopo una fase di maltempo a tratti intenso, oggi su gran parte delle regioni d'Italia le nuvole lasceranno spazio a più sole. La perturbazione che ieri ha attraversato la Penisola ha abbandonato il Centro-Nord, e nelle prossime ore concentrerà le sue piogge su estreme regioni meridionali e Isole Maggiori.

L'ultimo fine settimana di ottobre poi promette tempo nel complesso buono, grazie ad una più decisa rimonta dell’alta pressione, capace di garantire tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni, fatta eccezione per Calabria, Sicilia e Sardegna, dove insisteranno un po’ di nuvole e qualche temporale. Le temperature nei prossimi giorni si manterranno su valori superiori alle media stagionali, con punte che al Sud potrebbero ancora superare i 25 gradi.

Previsioni meteo per oggi. Il tempo rimane instabile nelle Isole maggiori con il rischio di rovesci e temporali sparsi localmente anche forti su gran parte della Sicilia, nel nord della Sardegna, specie nel nord-est, e marginalmente sulla Calabria meridionale. Sul resto d’Italia passaggio a tempo asciutto con nuvole che gradualmente tendono ad attenuarsi, con schiarite via via più ampie soprattutto nella seconda parte della giornata.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e Toscana, in diminuzione invece nel medio versante adriatico e al Sud e in Sicilia. Venti anche forti sul Tirreno e Isole Maggiori.

Previsioni meteo per sabato. Si attenua l'instabilità anche in Calabria e nelle Isole con gli ultimi brevi e locali rovesci o temporali nel reggino, sulla Sicilia orientale, nel nord e est della Sardegna. Fenomeni quasi ovunque in esaurimento entro sera. Sul resto d’Italia ampie schiarite. Qualche banco di nebbia possibile all'alba tra bassa Lombardia, alessandrino ed Emilia.

Temperature in lieve calo nelle minime; massime in lieve aumento eccetto su Adriatico e Ionio e su valori ancora sopra le medie stagionali. Specie sulle regioni del Centro-Nord le temperature massime saranno fino a 5-6 gradi più alti del normale. Venti localmente forti su tirreno e nelle Isole.

