Insistono i temporali al Centro-Nord

Anche giovedì tempo instabile in molte regioni e temperature in generale al di sotto della norma a causa del vortice di bassa pressione che insiste sulla nostra Penisola: rovesci e temporali ancora una volta si concentreranno soprattutto sul Centro-Nord, in Campania e in Sardegna. A fine giornata comunque la perturbazione si allontanerà verso la Grecia, aprendo la strada a una rapida, quanto temporanea, rimonta dell’alta pressione: venerdì ci attende quindi una giornata nel complesso soleggiata e caratterizzata da generalizzato rialzo termico. Si tratterà però di una tregua di breve durata, perché già sabato potrebbe arrivare una nuova perturbazione: si profila quindi un fine settimana piuttosto instabile, specie al Centro-Nord.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino piogge tra Piemonte e alta Lombardia, in attenuazione nella pianura lombarda; temporali in Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Campania e nord Sardegna; cielo sereno in Puglia e Sicilia. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità, con rovesci e temporali al Nord e al Centro, più diffusi e localmente di forte intensità in Piemonte, al Nord-Est, in Emilia e nelle zone interne e adriatiche del Centro. Fenomeni più isolati possibili anche in Campania e nell’Appennino meridionale. Temperature in calo nelle regioni centrali e quasi ovunque inferiori alla media del periodo. Venti deboli, con rinforzi di Libeccio nel Tirreno.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì nuvole e qualche temporale all’estremo Nordovest. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, con qualche temporaneo e innocuo aumento della nuvolosità solo su zone alpine, Appennino Centrale e Sardegna. Temperature quasi dappertutto in crescita e vicine alla norma.