Insiste il vortice ciclonico: tempo instabile soprattutto al Centro-Sud

Correnti fredde in arrivo dal Nord Europa e dirette verso il Mediterraneo stanno alimentano il vortice di bassa pressione che insiste sulla nostra Penisola: ci attendono quindi piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud. Le temperature rimangono al di sotto della norma. Nella giornata di giovedì la perturbazione farà sentire i suoi effetti principalmente al Sud, con elevato rischio di temporali specie su Calabria e Sicilia. Venerdì finalmente il maltempo concederà una tregua, con il sole che tornerà in molte zone del Centro-Sud e temperature in generale rialzo; le regioni di Nord-Ovest però saranno raggiunte da una nuova perturbazione che da sabato porterà un peggioramento in tutto il Centro-Nord.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata nel complesso soleggiata al Nord-Ovest. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, con qualche pioggia al mattino in Veneto, Emilia Romagna e nord della Sardegna; a carattere più isolato anche nelle regioni tirreniche. Nel pomeriggio graduale miglioramento al Nord-Est e in Emilia Romagna; aumenta il rischio di rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, soprattutto su bassa Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Sardegna, insistenti in serata sul basso Lazio, Campania e nord-est della Sardegna. Nella notte tempo in peggioramento sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti in generale attenuazione, ancora moderati su Sardegna e mari circostanti.

Previsioni meteo per giovedì. Persiste l’instabilità al Sud con rovesci e temporali più forti e insistenti sulla Calabria meridionale e in Sicilia. Ampie schiarite fin dal mattino al Nord-Ovest e in Toscana; nel pomeriggio anche nel resto del Centro e in Sardegna. Nuvolosità variabile al Nord-Est; nel pomeriggio sviluppo di temporali isolati sulle Alpi centro-orientali e nel basso Lazio. Temperature in sensibile rialzo al Centro-Nord e in Sardegna; in calo sulla Sicilia. Venti tesi di Maestrale sul Canale di Sicilia.

