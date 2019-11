Inizio settimana instabile

Domenica è previsto l'arrivo di un’attiva perturbazione atlantica: il tempo peggiorerà progressivamente al Nord e in Toscana a partire dal settore di Nordovest. Torna la neve sulle Alpi. . Le previsioni per le prossime ore è previsto l'arrivo di un’attiva perturbazione atlantica: il tempo peggiorerà progressivamente al Nord e in Toscana a partire dal settore di Nordovest. Torna la neve sulle Alpi. .

Martedì l’insistenza di un profondo vortice di bassa pressione nel Mediterraneo occidentale darà luogo a un’intensa ventilazione su tutto il nostro Paese, in particolare i venti da est porteranno un sensibile calo termico in Pianura Padana e sul Medio Adriatico. Nubi e qualche pioggia sulle zone ioniche e a carattere isolato anche tra Abruzzo, Molise e nord della Puglia. Possibili temporali nella Sardegna orientale, altrove un po’ di nubi sparse con ampie zone di sereno su Alpi lombarde e Nordest. Per mercoledì si conferma l’arrivo di una nuova perturbazione che in giornata porterà rovesci e temporali sulle Isole maggiori e in Calabria, con nuvolosità che gradualmente interesserà anche gran parte delle regioni centro-meridionali. La ventilazione resterà piuttosto sostenuta.

Foto iStock/Getty Images