Inizio settimana con rischio di forte maltempo

Al via la seconda settimana di novembre nel segno del maltempo sull’Italia, perfettamente in linea con quanto vissuto nella precedente: una nuova perturbazione atlantica, la numero 5 del mese, giunta domenica sulle regioni più occidentali, investirà tutto il Paese tra oggi e mercoledì, dando luogo ad un’altra fase piovosa e molto turbolenta. Massima attenzione alle precipitazioni e alla ventilazione: nel corso delle 48 ore, infatti, le piogge e i temporali potranno risultare particolarmente intensi e abbondanti su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, specialmente nei settori ionici (con il rischio di nubifragi). Nel frattempo, la depressione associata alla perturbazione, attualmente centrata ad ovest della Sardegna, muovendosi lentamente verso il mar Tirreno meridionale, causerà un notevole rinforzo del vento e del moto ondoso con raffiche, che tra lunedì e martedì, sui bacini centro-meridionali, potrebbero sfiorare i 100 Km/h. La situazione rimarrà movimentata e a tratti molto piovosa nella seconda della settimana, con la perturbazione numero 6 attesa tra giovedì e venerdì sulle regioni centro-settentrionali.

Previsioni meteo per lunedì. Su tutte le regioni cielo da nuvoloso a coperto, salvo schiarite passeggere sul basso versante adriatico. Le precipitazioni, attualmente sulle regioni centrali tirreniche e sull’Emilia Romagna, tenderanno rapidamente a risalire verso le restanti settentrionali. Nel corso della giornata i fenomeni si concentreranno soprattutto al Nord, su Toscana e costa laziale. Nevicate su Alpi e Prealpi a quote variabili, ma generalmente comprese tra 1000 e 1400 metri. Tendenza a peggioramento all’estremo Sud, con piogge e temporali che dalla Sicilia tenderanno ad estendersi a Calabria e Basilicata, intensificandosi in serata e nella notte, quando saranno possibili nubifragi nei settori ionici. Temperature: massime in calo al nord, in aumento al Centrosud. Venti: in marcato rinforzo, con raffiche di Scirocco fino a 60-70 Km/h sui mari attorno alla Penisola e alle Isole.

Previsioni meteo per martedì. Giornata di generale maltempo, con precipitazioni diffuse su regioni di Nordest, su quelle centrali, al Sud e sulle Isole. Fenomeni localmente intensi e persistenti, particolarmente nelle prime ore della giornata tra Puglia, Basilicata e Calabria dove non si escludono nubifragi. Dal pomeriggio tendenza a parziale esaurimento dei fenomeni al Sud, in intensificazione tra Lazio, Umbria e Toscana e al Nordest. Nevicate copiose nel settore alpino e prealpino centro-orientale oltre 1000-1500 metri. Temperature: massime in rialzo al Nordovest e sull’alto Adriatico, in calo su regioni peninsulari, Sicilia e Sardegna. Venti: intensi, fino a tempestosi sui mari, con raffiche attorno ai 100 Km/h. Mari: fino a molto agitati, con mareggiate sulle coste ioniche e della Sicilia meridionale, probabile acqua alta a Venezia.

Foto Ansa