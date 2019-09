Inizio settimana con nuvole e poche piogge

Venerdì tempo nel complesso soleggiato anche se assisteremo a un progressivo aumento della nuvolosità a partire dal Nordovest.

Le previsioni meteo per le prossime ore







Sabato cielo parzialmente nuvoloso al Nord e in Toscana con nubi più compatte accompagnate da piogge sparse fin dal mattino in Friuli Venezia Giulia e tra Liguria e alta Toscana. Nel pomeriggio i fenomeni seppure deboli insisteranno nelle stesse zone ma qualche pioggia potrà interessare anche il Lazio. Attenuazione delle nuvole tra Lombardia e Piemonte e tempo più soleggiato su medio Adriatico, Sud e Isole. Temperature: valori stazionari e ovunque poco oltre la media.

Domenica giornata in gran parte soleggiata su Emilia Romagna, regioni adriatiche del Centro-sud, Basilicata, Calabria e Isole maggiori. Nuvolosità sparsa a carattere irregolare nel resto dell’Italia ma con poche piogge di rilievo: qualche isolata e breve precipitazione sarà possibile nel corso della giornata in Friuli Venezia Giulia, alto Piemonte, Liguria centro-orientale e Lazio. Temperature senza grosse variazioni: valori pomeridiani tra 26 e punte di 29-30°C al Sud e nelle Isole; al Centro-nord valori per lo più tra 23 e 26°C. Venti a tratti moderati di Libeccio nel Mar Ligure con mare mosso, venti deboli o molto deboli altrove con mari quasi calmi o poco mossi. Anche nei primi giorni della prossima settimana correnti occidentali interesseranno il Mediterraneo favorendo ancora annuvolamenti sparsi sulle regioni tirreniche ma ancora una volta con poche piogge di rilievo. Le temperature resteranno sempre leggermene sopra le medie stagionali senza subire grosse variazioni.

Foto iStock/Getty Images