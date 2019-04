Inizio maggio movimentato e instabile sull'Italia

Martedì la perturbazione si allontana sui Balcani, lasciando però dietro di se una atmosfera instabile che anche per il 1° maggio sarà responsabile dello sviluppo di temporali pomeridiani soprattutto nelle aree interne del Centrosud. Le previsioni per le prossime ore.

Giungono conferme circa una seconda parte della settimana molto movimentata e all’insegna dell’instabilità: tra giovedì e venerdì è atteso il passaggio della perturbazione nr1 di maggio (di origine nord-atlantica) che dovrebbe coinvolgere soprattutto le regioni centro-settentrionali. Una seconda e più intensa perturbazione in discesa da nord, associata ad aria fredda di origine artica, potrebbe investire l’Italia tra sabato e domenica dando luogo ad una più marcata fase di maltempo di stampo tipicamente invernale. Oltre alle piogge e ai temporali che nel weekend potrebbero coinvolgere praticamente tutte le regioni, potrebbe addirittura tornare la neve a quote relativamente base per la stagione sulle regioni di Nordest e sull’Appennino settentrionale. Si tratta tuttavia di una tendenza ancora incerta che necessiterà di eventuali conferme nei prossimi aggiornamenti. Intanto nel dettaglio giovedì tempo nel complesso abbastanza soleggiato in Emilia Romagna e al Centro-sud, salvo lo sviluppo di locali brevi rovesci pomeridiani attorno all’Appennino centrale, più occasionalmente su quello meridionale e nel sud della Puglia. Nel resto del Nord tendenza ad un graduale peggioramento: nel pomeriggio e in serata primi rovesci o temporali nel settore alpino e prealpino, su Piemonte, ovest della Lombardia e sulla pianura veneta, in estensione nella successiva notte alle restanti regioni settentrionali. Clima ancora decisamente mite con temperature diffusamente superiori ai 20°C.

Foto iStock/Getty Images