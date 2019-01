Inizio di settimana molto ventoso: raffiche fino a 100 km/h intorno alle Isole

Venerdì apice del freddo e ancora nevicate fino a bassa quota sul versante adriatico della Penisola per l’insistente presenza di un vortice di bassa pressione che, posizionato sulle nostre regioni meridionali, continua a richiamare correnti gelide dai Balcani. Sabato tendenza a un miglioramento, ma con la persistenza di una intensa e fredda ventilazione settentrionale al Sud e sulla Sicilia. Per domenica si conferma l’arrivo di una nuova perturbazione al Centro-Sud e sulle Isole con effetti soprattutto al Sud e sulla Sicilia.



Le previsioni per le prossime ore.

Lunedì in prevalenza nuvoloso sulle regioni meridionali e nelle due isole maggiori con piogge sparse e possibili temporali nel settore del basso Tirreno tra Calabria e nord Sicilia. Quota neve sui rilievi del Sud intorno a 1000-1200 metri. Al Centro-Nord in prevalenza soleggiato, salvo ancora nevicate sparse sulle zone alpine di confine, specie in Alto Adige e Val d’Aosta. Giornata ventosa su gran parte dell’Italia ma attenzione in particolare ai venti tempestosi di Maestrale intorno alla Sardegna e alla Sicilia con possibili raffiche oltre 100 km/h. Il Tirreno e i mari intorno alle Isole potranno risultare molto agitati o addirittura grossi. Martedì e mercoledì un temporaneo e parziale rinforzo dell’alta pressione potrebbe garantire tempo stabile e per lo più soleggiato in gran parte del Paese. Le attuali proiezioni vedono proseguire l’assenza di precipitazioni al Nord con un aggravio delle condizioni di siccità: le piogge potrebbero tornare tra giovedì 17 e venerdì 18. Tale tendenza è però ancora incerta: seguite pertanto i prossimi aggiornamenti.

Foto iStock/Getty Images