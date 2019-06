Inizio di settimana con sole e caldo estivo al Nord

In questa prima parte della settimana prevalenza di tempo soleggiato e temperature estive al Nord, su gran parte del Centro e Sardegna, tutte zone dove si farà sentire l’azione dell’alta pressione: lunedì qualche temporale si formerà essenzialmente sulle Alpi. Il resto d’Italia, invece, rimarrà esposto all’azione di un vortice depressionario in quota: nelle regioni meridionali, Abruzzo e Molise il tempo rimarrà quindi piuttosto instabile, con la formazione di improvvisi temporali pomeridiani e temperature in generale al di sotto della norma. Da giovedì la situazione meteo cambierà, con la prima incursione della stagione dell’Anticiclone Nord-Africano verso le regioni del Centro-Sud: in questa parte del Paese quindi nella seconda parte della settimana tempo stabile e caldo in aumento, specialmente al Sud e Isole, dove, tra venerdì e domenica, si potrebbero anche toccare picchi di 35 gradi. Discorso diverso per il Nord, ai margini della cupola anticiclonica e maggiormente esposto ad infiltrazioni atlantiche, ma in un contesto climatico sempre estivo: tra mercoledì e venerdì aumenterà l’instabilità, con il rischio di temporali su Alpi e in Valle Padana.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì giornata soleggiata al Nord, su Toscana, coste centrali adriatiche, Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale. Da segnalare soltanto qualche breve rovescio o isolato temporale su Alpi e Appennino emiliano. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità nelle zone interne del Centro-Sud: rovesci e temporali si formeranno su Appennino umbro-marchigiano, zone interne di Abruzzo, Lazio e Molise, Appennino campano, Basilicata, Puglia meridionale e rilievi della Sila. Temperature massime in crescita al Sud e medio versante adriatico; al Nord, su Sardegna e Toscana valori pomeridiani intorno ai 30 gradi. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA tra 80 e 90).

Previsioni meteo per martedì. Martedì al mattino prevalenza di tempo bello e soleggiato, salvo un po’ di nuvolosità innocua lungo la fascia prealpina, su Lazio meridionale, Campania, nord della Calabria tirrenica e Salento. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole su gran parte del Nord, le zone interne del Centro e il Sud Peninsulare, con rovesci e temporali isolati su Alpi, Piemonte, pianura lombardo-veneta, Friuli, Appennino Centrale, rilievi campani, Basilicata, Salento e rilievi della Sila. Temperature stazionarie o in lieve calo al Nord, in leggero aumento invece al Sud e Isole. Venti deboli ma a fine giornata Scirocco in rinforzo nel Canale di Sardegna con mare tendente a diventare mosso.

