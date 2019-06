Inizio di settimana con rischio nubifragi al Nord

Inizio di settimana ancora all’insegna del tempo prevalentemente soleggiato e del caldo intenso al Centro-Sud dove le temperature continueranno a toccare punte oltre i 35 gradi. Si conferma un’ondata di calore importante, sia per intensità che per durata, che dovrebbe insistere per tutta la prossima settimana, salvo una lieve e temporanea attenuazione intorno a martedì, almeno al Centro e sulla Sardegna. Intorno a giovedì e venerdì il caldo dovrebbe ulteriormente intensificarsi, specie al Sud e nelle Isole dove nelle zone interne potremo anche sfiorare i 40 gradi. Al Nord il caldo continua a essere meno intenso, sopratutto al Nordovest e in Trentino Alto Adige, dove tra lunedì e martedì avremo condizioni di marcata instabilità atmosferica. I rovesci e temporali potranno interessare anche zone di pianura con fenomeni che localmente potrebbero essere particolarmente intensi nel nord del Piemonte e nell’ovest della Lombardia.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud con il sole intervallato da qualche velatura in transito su regioni centrali e Sardegna. Scarsa la nuvolosità anche intorno all’alto Adriatico. Più nubi altrove con rovesci e temporali fin dal mattino sui rilievi e zone pedemontane del Nord-Ovest, dal pomeriggio via via più diffusi su pianura piemontese e ovest Lombardia. In particolare tra sera e notte rischio di forti temporali su alto Piemonte, ovest e nord della Lombardia, con possibilità di grandine e locali nubifragi. Temperature in calo nell’ovest Sardegna; caldo sempre intenso al Centrosud. Venti moderati sul basso Ligure, intorno alla Sardegna e sull’alto Tirreno. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio-basso al Nord (IdA 70), medio al Centro (IdA 85), alto al Sud (IdA 90).

Previsioni meteo per martedì. Martedì prosegue l’instabilità su Alpi centrali e regioni di Nordovest dove locali rovesci o temporali potranno interessare anche zone di pianura e saranno ancora possibili episodi di forte intensità su Piemonte e Lombardia. Più soleggiato nel resto del Nordest. Ancora tempo prevalentemente soleggiato e caldo protagonisti al Centrosud dove potremo comunque assistere a un lieve ma solo temporaneo calo delle temperature, in particolare nell’est della Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche. Venti in prevalenza deboli.

Foto iStock/Getty Images