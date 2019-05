Inizio di settimana con piogge e clima fresco

La perturbazione numero 5 di maggio, responsabile in queste ore di molte piogge, venti in intensificazione e ingresso di aria più fredda con temperature in calo anche sensibile, sta dando vita a una intensa circolazione ciclonica che rimarrà nei pressi della nostra Penisola anche per gran parte della prossima settimana. Ci attendono quindi altri giorni con tempo tra il variabile e l’instabile, specie al Centorsud, e con un clima fresco per la stagione. Da mercoledì le temperature torneranno a salire fino a venerdì quando è attesa una giornata di tregua da nord a sud. Questa relativa tranquillità meteorologica durerà però poco; già sabato si affaccerà da ovest una nuova perturbazione con tempo in peggioramento a iniziare dal Nordovest.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest. Nuvole nel resto d’Italia, con nubi più compatte al Nord-Est e sul medio Adriatico. Piogge in prevalenza deboli e isolate su Veneto ed Emilia. Piogge più intense e insistenti tra Romagna, Marche e Abruzzo. Tempo instabile su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia, dove nell’arco della giornata saranno probabili rovesci o temporali sparsi, più diffusi nelle ore pomeridiane, in esaurimento nel corso della serata. Temperature per lo più in ulteriore lieve calo al Centro-Sud e nelle Isole, con valori anche sotto le medie stagionali. Giornata molto ventosa per venti settentrionali su Alpi, Liguria, alto Adriatico, regioni centrali, Sardegna e Canale di Sicilia, con raffiche fino a 60-70 km/h. Mari tutti mossi o molto mossi, fino ad agitati quelli attorno alla Sardegna. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA 70-80).

Previsioni meteo per martedì. Prevalenza di nuvole e tempo instabile al Sud, con rischio di rovesci o temporali su Puglia, Basilicata e Calabria; temporali più isolati possibili anche in Sicilia, nel sud della Sardegna e tra il basso Lazio e la Campania. Al mattino nuvolosità compatta anche sul medio Adriatico con locali precipitazioni, nevose in Appennino oltre i 1200-1400 metri, in esaurimento poi nel pomeriggio quando alcune locali precipitazioni coinvolgeranno temporaneamente le Venezie, la Romagna, l’interno della Toscana e l’alto Lazio. Al Nordovest qualche temporanea schiarita ma con nubi in aumento e qualche precipitazione in Liguria, lungo le Prealpi e le Alpi occidentali, nevose soltanto a quote elevate. Temperature per lo più in ulteriore calo, con valori spesso sotto le medie stagionali. Venti fino a moderati settentrionali su Alpi e pianure adiacenti, alto Adriatico, gran parte del Centro e nelle Isole.

Foto Ansa