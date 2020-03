Inizio di settimana con forte maltempo sull'Italia

Un’intensa perturbazione atlantica (la numero 1 di marzo) in questo inizio di settimana porterà forte e diffuso maltempo sull’Italia. Tra lunedì e martedì le piogge interesseranno praticamente tutte le nostre regioni, e saranno più abbondanti al Nord e sul versante tirrenico della Penisola, con possibili nubifragi, temporali e grandinate. La pioggia sarà anche accompagnata da abbondanti nevicate sulle montagne del Nord, sebbene in generale al di sopra di 700-1000 metri di quota. Attenzione ai venti in netta intensificazione: soffieranno forti con raffiche tempestose, soprattutto in montagna e su tutti i nostri mari che si presenteranno anche molto agitati; ci sarà il rischio di mareggiate lungo le coste esposte, specialmente nei settori occidentali. Le temperature, attualmente ben al di sopra della media stagionale sulle regioni centro-meridionali, tenderanno a calare progressivamente nei prossimi giorni, riportandosi su valori prossimi alla norma.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì nubi in aumento su tutta Italia, ma con ancora ampie zone di sereno al Sud e sulla Sicilia. Piogge diffuse su gran parte del Centro-Nord e Sardegna, fatta eccezione per le coste centrali adriatiche, con rovesci e temporali più probabili su Liguria e Toscana. Nevicate abbondanti su Alpi e Appennino Ligure oltre 700-1000 metri. In serata qualche pioggia raggiungerà la Campania e la Sicilia occidentale, nella notte anche il resto del Sud. A fine giornata tendenza a un graduale miglioramento sulle regioni di Nord-Ovest. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, stazionarie o in ulteriore aumento al Centro-Sud con punte oltre 20 gradi al Sud e sulla Sicilia. Venti: da tesi a burrascosi meridionali, fino a tempestosi su Sardegna, Toscana e dorsale appenninica centro-settentrionale. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati il Mar Ligure e il Mare di Sardegna. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 80-85).

Previsioni meteo per martedì. Martedì sulle regioni di Nord-Est e su quelle meridionali tempo inizialmente ancora perturbato con precipitazioni diffuse, localmente intense all’estremo Sud, ma in attenuazione o esaurimento nella seconda parte della giornata. Sui rilievi del Triveneto e sull’Appennino settentrionale nevicate fino verso 800-1000 metri. Sulle regioni di Nord-Ovest, al Centro e sulla Sardegna condizioni di variabilità con alternanza di annuvolamenti e schiarite: piogge intermittenti e locali rovesci saranno più probabili su Toscana, Umbria, Lazio e nord-ovest della Sardegna. Nella notte piogge e rovesci più diffusi sulla Sardegna e in estensione alla Sicilia. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo altrove, anche sensibile sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole. Venti da moderati a forti al Centro-Sud e nel settore alpino, fino a tempestosi con raffiche oltre 100 km/h sulla Sardegna. Agitati o molto agitati il mare di Sardegna, i canali delle Isole e il Tirreno meridionale; mossi o molto mossi tutti gli altri bacini.